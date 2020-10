Nombre d’Albertains dépendent de programmes de report de paiements hypothécaires

Selon la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), près de 19 % des Albertains continuent de reporter leurs paiements hypothécaires. Les deux autres provinces au sommet du palmarès du report hypothécaire sont la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador.

En mai, le président-directeur général de la SCHL, Evan Siddall, avait déjà prévenu le gouvernement fédéral que le pays pourrait se retrouver devant ce qu’il avait qualifié de falaise de report à l’automne, lorsque des Canadiens sans emploi se verraient forcés de payer ce qu’ils doivent.

À l’échelle nationale, près de 11 % des propriétaires bénéficiant des programmes de protection de la SCHL reportent des paiements à l’heure actuelle, précise Evan Siddall, qui ajoute que des facteurs comme le chômage et le soutien gouvernemental aura un impact sur les paiements différés et le prix des maisons.

Plusieurs facteurs

La pandémie n’est pas le seul facteur expliquant le recours à ce genre de programme, ajoute toutefois la courtière hypothécaire Lisa Lafrance, du Sherwood Mortgage Group.

L’Alberta a vraisemblablement été touchée plus durement que d’autres endroits et l’anxiété y était probablement plus élevée que dans des régions pourtant plus fortement touchées par la COVID-19 parce qu’on a été frappé de toute part , note-t-elle.

Au-delà de la propagation du coronavirus, la province subit notamment les contre-coups des faibles cours du pétrole qu’elle produit.

Mme Lafrance croit cependant en la résilience des Albertains, précisant que leur risque de défaut de paiement n’est pas plus élevé que celui des autres Canadiens. Elle suggère tout de même à ses clients de reprendre le paiement de leur hypothèque le plus rapidement possible.

Ce n’est pas parce que ça nuit à votre crédit, c’est simplement parce que le prêteur va finir par se demander pourquoi il devrait vous prêter ou accepter le report de vos paiements alors que vous êtes en difficulté.

Une reprise rapide des paiements aidera lors d’une éventuelle demande de prêt ou de discussions avec une banque, précise-t-elle.

Reprise du secteur immobilier

Le courtier immobilier calgarien Jamie Ruff, de l’agence Re/Max se dit également inquiet.

Il confie avoir vu une recrudescence des transactions immobilières en septembre, mais il croit que la partie n’est pas gagnée.