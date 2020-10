Le NAIT se mobilise pour aider les plus démunis durant l’Action de grâce

L'Institut de technologie du nord de l'Alberta célèbre l'Action de grâce et se met aux fourneaux pour les plus démunis depuis près de 20 ans. Cette année, l’organisation a dû faire face à un nouveau défi en raison des règles sanitaires imposées par la pandémie.

Paul Campbell, le directeur de l’école de cuisine, pense que c’était le devoir de l'institut de maintenir l'événement coûte que coûte.

La majorité des étudiants habituellement mis à contribution travaillent de chez eux depuis la rentrée des classes. Une quarantaine d'entre eux ont néanmoins contribué au projet durant la semaine, accompagnés par leurs professeurs.

Tout est synchronisé et chronométré avant la distribution de la nourriture. Après avoir fait bouillir les patates, il faut sortir à temps la viande , lâche un des organisateurs.

Ce sont au total 60 dindes, 130 kg de pommes de terre et 180 kg de légumes qui ont été préparés pour les plus démunis.

Les plats sortis du four sont amenés dehors ou un camion est chargé de récupérer et amener les repas au centre communautaire de Boyle Street, dans le centre-ville d'Edmonton. Là aussi, les organisateurs ont dû s'adapter à la COVID-19.

Pour diminuer les risques de contagion, la distribution des repas à l'intérieur était impossible, selon Sarah Dowling du Centre communautaire de Boyle Street.

Sarah Dowling a aidé à la préparation de 60 dindes, 130 kg de pommes de terre, 180 kg de légumes pour les plus démunis. Photo : Radio-Canada

On les distribue parce que les gens en ont besoin, mais on le fait dehors, dans la rue , explique la bénévole.

Ces nouvelles conditions qui n'ont pas découragé les plus démunis de venir récupérer un repas qui sera peut-être leur seul de la journée.

Ce repas de l'Action de grâce qui existe depuis des centaines d'années est très important , explique Andrew DeCorby, un itinérant d’Edmonton.

L'Institut de technologie du nord de l'Alberta se met aux fourneaux pour les plus démunis depuis près de 20 ans. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Je suis itinérant depuis deux mois à cause d'une dépendance à la cocaïne, et le centre de Boyle Street m'aide beaucoup , confie-t-il.

Cette année, la pandémie et la récession économique ont accentué la précarité dans les rues de la ville. Selon l’association Homeward Trust, le nombre d'itinérants dans la capitale albertaine a augmenté de plus de 20 % en un an.

Avec les informations d’Axel Tardieu