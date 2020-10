La collecte de dons pour les paniers de Noël se fera autrement cette année dans la région

La Ressourcerie Bernard Hamel doit par exemple trouver environ 90 000 $ qu'elle amasse habituellement durant cette journée.

C'est également environ 7 tonnes de denrées qui lui sont envoyés d'un peu partout de la région.

Autant de dons qui lui servent à faire les paniers de Noël pour environ 700 familles et à poursuivre sa mission durant le reste de l'année, explique la directrice générale Martine Dion.

Probablement qu'on va solliciter des entreprises pour faire soit des collectes à l'intérieur, on va peut-être se créer une page où on va pouvoir recueillir des dons, dit-elle. C'est tout à mettre en place. Heureusement, on a déjà des entreprises qui nous ont déjà contactés et qui veulent s’impliquer, qui veulent faire quelque chose pour nous. Donc, on pense que les gens sympathiques à notre cause et vont continuer à nous soutenir. Ça va être juste dans la façon de le faire, ça va être différent.

Le Regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue distribue en moyenne 300 paniers de Noël.

Cette année, l'organisme s'attend à une légère augmentation de la demande en raison de la pandémie.

La coordonnatrice Fannie Poulin garde espoir et affirme pouvoir répondre à la demande.

On n'a pas encore vraiment discuté de la façon dont on allait procéder, dit-elle. Par contre, c'est sûr qu'on va faire appel à la population, dit-elle. Si on se souvient au début du confinement, au début de mars, les gens se sont montrés très très généreux au Témiscamingue. Pour ça, on n'a pas à se plaindre. Les gens nous aident beaucoup. On pense qu'on va y aller plus peut-être par des formules de dons en ligne, des transferts Interact, des choses comme ça.