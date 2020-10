Des points de contrôle aléatoires à l’entrée de la réserve faunique des Laurentides

Les policiers sont présents de façon aléatoire durant la journée. Une technique qui a fait sourciller quelques automobilistes rencontrés dimanche.

Je trouve ça ordinaire, mais regarde c’est pas ma décision , estime un conducteur.

C’était supposé être un barrage de sensibilisation, c’est pas un barrage vraiment , selon une dame au volant de son véhicule.

Les barrages sont aléatoires sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les policiers sont présents selon des plages horaires. Photo : Philippe L'Heureux

Moi ça fait mon affaire , il y en avait un à l’entrée quand je suis passé mais il m’a juste demandé pourquoi on y allait. J’ai répondu qu’on allait chercher une motoneige, et il m’a dit si c’est un Bombardier on vous laisse pas passer mais si c’est un Polaris on vous laisse passer , raconte amusé un conducteur.

De la prévention

En prévision à la longue fin de semaine de l’Action de grâce, des barrages de sensibilisation ont été érigés vendredi après-midi à l’entrée de la région, à la demande de la santé publique. Dans la journée de samedi, lorsqu’ils étaient présents, les policiers ont sensibilisé 450 conducteurs qui traversaient la réserve faunique des Laurentides.

Actuellement, il n’y a aucune indication concernant la levée des barrages.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.