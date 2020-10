Une récolte de l’Action de grâce pour la Première Nation de Matawa

Un projet de jardin communautaire lancé par la Première Nation de Matawa lui permet d’avoir une récolte de l’Action de grâce et de nourrir des dizaines de familles à Thunder Bay, en Ontario.

Plus tôt cet été [les organisateurs] se sont réunis et ont dit : "Voici une bonne idée qui, selon nous, va être très utile à nos communautés." Nous nous sommes donc lancés et nous avons obtenu un lopin de terre de l'un de nos membres du personnel , a expliqué à CBC News le PDG de Matawa, David Paul Achneepineskum.

Les produits ont également été distribués tout au long de l'été, notamment par le biais de paniers alimentaires destinés à aider les familles pendant la pandémie.

Puis, à l’occasion de l’Action de grâce, des gens se sont présentés au jardin pour obtenir des caisses de denrées.

Tout au long de l'été, nous avons aidé de 500 à 600 familles en termes de paniers alimentaires , a-t-il dit.

Et tandis qu'une partie de la nourriture était transportée de Thunder Bay vers des collectivités plus au nord, celles-ci leur ont rendu la pareille.

Nous avons eu l'occasion de distribuer du poisson frais - des dons que nous avions reçus de nos communautés, en particulier du nord - donc d'une certaine manière, ils redonnent à leur peuple ici à Thunder Bay en faisant don de viande et de poisson frais , a expliqué M. Achneepineskum.

Nous sommes tous dans le même bateau, en particulier en cette période difficile liée à la pandémie. Nous devons nous entraider. Nous devons nous soutenir les uns les autres.

Dans l'ensemble, le projet a produit environ 10 000 lbs de produits frais de juillet à septembre.