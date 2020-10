Fort achalandage au parc de la Gatineau : la police demande d'éviter les déplacements non essentiels

Les policiers de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ont rappelé dimanche matin que les déplacements non essentiels sont à éviter dans les zones rouges. Mais nombreux sont ceux qui veulent profiter du long congé de l'Action de grâce et du coloris automnal en se rendant au parc de la Gatineau.

Les policiers de la MRC des Collines-de-l'Outaouais ont publié sur Facebook une photo prise à Chelsea, en Outaouais, samedi, montrant des dizaines de voitures en file sur la route, pare-chocs à pare-chocs.

HIER À CHELSEA ... N’oubliez pas que depuis aujourd’hui, le 11 octobre, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et la ville... Publiée par Sécurité Publique MRC des Collines-de-l'Outaouais sur Dimanche 11 octobre 2020

Or, se rendre à Chelsea pour admirer le coloris automnal n'est pas qualifié d'un déplacement essentiel et il n'est pas recommandé par la sécurité publique.

Ce geste va aussi à l'encontre du message lancé par la directrice de la santé publique en Outaouais, Brigitte Pinard.

Les efforts de la population ont déjà porté fruit [...], mais ce qu'on constate présentement c'est que ce n'est pas suffisant. Donc, il faut redoubler les efforts collectivement et aussi ce qu'on espère c'est que les nouvelles mesures vont permettre justement de nous aider à contrôler la situation le plus rapidement possible , a réagi Dre Pinard.

Embouteillages et stationnements complets

Dimanche, l'achalandage était aussi très important au parc de la Gatineau.

Le compte Twitter du parc a fait état d'embouteillage sur le chemin Old Chelsea.

De plus, les promenades du parc à l’entrée du boulevard des Allumettières, et à l’intersection de la promenade du Lac-Fortune et du chemin Dunlop ont été fermées de façon temporaire, l'achalandage dépassant les capacités du réseau.

Enfin les stationnements du chemin Pink, de la Chute-de-Luskville, du domaine Mackenzie-King, P11, P12 et P13 adjacents au lac Meech affichaient complet.