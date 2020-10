Zone rouge : mises à pied et réorganisation pour les commerces qui doivent fermer

C'est sans grande surprise que les entrepreneurs de la région ont accueilli la nouvelle du passage de l'Outaouais en zone rouge. L'heure est à la réorganisation et à la résilience pour ceux qui se relevaient à peine d'un printemps difficile.

Nous avons suivi Montréal et Québec, on a bien vu que les spas de ces régions-là devaient fermer leurs installations , fait valoir la directrice des relations de presse du Groupe Nordik, Marianne Trotier, en entrevue. On s'y attendait.

Depuis minuit, notre spa est fermé, sauf pour les massages et les soins , explique Mme Trotier. Forcé de conserver 25 % de leurs activités seulement, le Groupe Nordik a dû mettre à pied 150 employés.

Je vous dirais que c'est la première des choses qui nous fait le plus mal. Marianne Trotier, directrice des relations de presse du Groupe Nordik

Selon cette dernière, des dizaines de fournisseurs se retrouvent également dans l'embarras, puisque le spa ne pourra plus placer de commande de nourriture et de bière locales pour un certain temps.

On aimerait bien revoir nos visiteurs , ajoute Mme Trotier. Le scénario le plus optimiste prévoit la réouverture avant la fin du mois de novembre.

Un gros week-end qui tombe à l'eau

Si le Nordik a les reins solides , comme le mentionne Mme Trotier, ce n'est pas le cas de tout le monde. Des restaurateurs de Chelsea sont particulièrement déçus par la tournure des événements.

La fin de semaine de l'Action de grâce est très lucrative pour ceux-ci, puisque les familles de la région viennent par centaine pour observer le coloris automnal.

Comme la région de l'Outaouais est passée en zone rouge dans la nuit de samedi à dimanche, les restaurants doivent fermer leur salle à manger.

On a commandé de la nourriture pour 20 000 [personnes] pour toute la fin de semaine, qu'est-ce qu’on doit faire avec toute cette nourriture , s'interroge le copropriétaire du restaurant Mamma Teresa, Francesco Schimizzi.

M. Schimizzi s'inquiète de devoir mettre à pied certains de ses employés. Photo : Radio-Canada

M. Schimizzi aurait aimé qu'on laisse aux restaurateurs la possibilité de fermer après le long week-end. On fait le take-out, mais ce n’est pas la même chose , confie-t-il.

C'est difficile, très difficile. Francesco Schimizzi, copropriétaire du restaurant Mamma Teresa

La directrice des opérations du Square Old Chelsea, Danae Savoie n'est, quant à elle, pas surprise du revirement de situation.

Ça faisait quelques jours qu’on se préparait suite à l'annonce de Montréal , indique-t-elle en entrevue. Cette dernière aurait également préféré qu'on donne aux restaurateurs de plus grands délais pour se réorganiser.

Danae Savoie explique que des solutions, dont la livraison, les commandes à emporter et les boites thématiques ont été mises en place pour limiter les impacts de ce deuxième confinement. Photo : Radio-Canada

C’est sûr que nous on prévoyait un gros week-end , ajoute-t-elle. On est un peu pris de cour, mais c’est correct, on comprend la décision.

Le propriétaire du bistro Le Troquet et vice-président de Vision Centre-Ville, Éric Gaudreault, ne comprend pas pourquoi le milieu de la restauration est autant ciblé, alors que les magasins à grande surface qui desservent des centaines, voire des milliers de personnes par jour restent ouverts.

M. Gaudreault soutient que l'hiver va être extrêmement difficile pour les restaurateurs qui se sont déjà bien endettés pour survivre au premier confinement.

Une décision « illogique »

La directrice générale et associée de la Sporthèque de Gatineau, Élaine Dupras estime que la décision de fermer les salles de sport dès jeudi est illogique .

L’impact financier est énorme, mais l’impact sur nos clients est aussi très grand. Élaine Dupras, directrice générale et associée de la Sporthèque

Le manque d’activité physique dans notre population est un enjeu extrêmement important pour la santé publique , souligne-t-elle. Alors pourquoi en temps de pandémie, alors que les gens ont besoin de bouger, ont besoin d’évacuer ce stress-là, pourquoi on ferme les centres d'entraînement en premier?

Mme Dupras ne cache pas sa déception quant à l'annonce de samedi. Cette dernière ajoute que l'entreprise conservera quand même 15 à 20 % de ses revenus et qu'on ne craint pas la fermeture.

L’enjeu qu’on a, c’est vraiment de garder nos employés , conclut-elle, alors que plusieurs d'entre eux pourraient être tentés de quitter le domaine définitivement pour un emploi plus sûr.

Avec les informations de Nafi Alibert et de Jérôme Bergeron