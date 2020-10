Joe Buffalo : itinéraire d’un survivant

Il n’a pas la prétention de dire qu'il a surmonté toutes les difficultés, mais en regardant son parcours, Joe Buffalo est lui-même étonné des progrès qu'il a réalisés, notamment en termes de dépendance.

La sobriété est un effort conscient depuis près de trois ans , confie-t-il.

Durant chaque étape de ses batailles, sa planche à roulettes était à ses côtés.

Même quand il ne me restait plus rien, elle a toujours été là , se rappelle-t-il. Quand je n'avais plus de drogue et que je n'avais pas un sou dans ma poche, j'avais ma planche à roulettes et ça me rendait heureux .

Une histoire d’amour

Le premier souvenir de Joe Buffalo en matière de planche à roulettes, c’était à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest. Il y a vu ses proches construire un quarterpipe, une structure utilisée pour les sports de glisse, l’utiliser avec leurs planches à roulettes, puis le brûler.

Je me disais que ces gars étaient vraiment punks rock, oh mon Dieu , se rappelle Joe Buffalo. Je voulais immédiatement faire partie de la culture de la planche à roulettes, même si je n'en possédais pas encore.

L'été suivant, il a eu sa première planche. Il ne pouvait pas se tenir debout dessus, alors il commença à l’utiliser en posant ses genoux sur la planche et utilisa ses mains pour la propulser vers l'avant.

Je pratiquais la planche à genoux partout, y compris sur les 17 kilomètres de l'autoroute entre Maskwacis et Wetaskiwin.

Un sportif

Joe Buffalo était un athlète multisports. Il adorait la planche à roulettes, mais il était également doué pour le hockey. Il pensait même qu'il avait une chance de jouer dans la Ligue nationale de hockey.

Sa mère lui a donné le choix de l'école où aller pour se faire remarquer par certains recruteurs. Ces écoles en question étaient des pensionnats.

C'est là que vont les scouts me disaient mes proches , se souvient-il. Finalement, Joe Buffalo a fréquenté deux pensionnats pendant cinq ans.

Joe Buffalo est un cri de la nation Samson Cree à Maskwacis, en Alberta. Photo : Joël Dufresne

À la fin de son adolescence, il commence à prendre la planche à roulettes au sérieux, et a même aidé à construire un parc de planche à roulettes pour l'école qu’il fréquentait.

À cette même époque, certains commanditaires ont commencé à s'intéresser à lui, jusqu’au début de ses problèmes.

Ses démons

Une fois qu'il a déménagé à Montréal, la toxicomanie l'a rattrapé. Il est devenu de plus en plus erratique et ses parrainages sont devenus plus sporadiques.

Je ne faisais tout simplement pas face à un grand nombre de traumatismes non résolus de mon enfance qui découlaient tous de mon séjour dans ces pensionnats , explique-t-il, avec du recul.

J’ai fait trois surdoses en un seul été. Joe Buffallo, planchiste professionnel

Joe Buffalo a passé 10 ans à Montréal, une période qu’il décrit comme un flou. En 2009, il déménage à Vancouver, mais ses démons emménagent avec lui.

La résilience

Joe Buffalo voulait s’en sortir et il savait ce qu'il devait faire pour cela.

L'alcool était ma seule raison d'aller chercher ce truc (drogue), alors j'ai dû arrêter l'alcool, mec , dit-il.

Grâce aux trois premières années où il a arrêté de consommer de l’alcool et de la drogue, il a réussi à devenir un athlète professionnel, sous les couleurs de Colonialism Skateboards .

Colonialism Skateboards est une entreprise de planche à roulettes de Regina, en Saskatchewan, qui pousse les planchistes et les non-planchistes à en apprendre davantage sur l'histoire et l'héritage de la colonisation, et à réfléchir aux moyens de relever les défis qu'elle pose.

Aujourd’hui il a même son propre graphique en dessous de sa planche à roulettes. Il s’agit de Pîhtokahanapiwiyin, autrement dit le chef Poundmaker , dit-il.

Poundmaker était l'un des négociateurs du Traité no 6 et était connu comme un artisan de la paix, un leader avec un pouvoir immense dans ses paroles et de la persévérance face aux changements imminents.

Depuis que j'ai découvert que j'étais apparenté à lui, tout a pris tellement de sens , explique-t-il. C'est pourquoi j'ai la force que j'ai.

Avec les informations de Kyle Muzyka