La découverte d’un objet possiblement explosif force des évacuations à Toronto

Les équipes d'urgence ont été appelées dans une résidence sur Dunning Crescent à Etobicoke vers 21 h 30.

La police de Toronto a tweeté que son unité de neutralisation des bombes avait été appelée et que par mesure de précaution, un certain nombre de maisons à proximité avaient été évacuées et la rue fermée à la circulation.

Environ une heure et demie plus tard, la police a déclaré qu'un appareil avait été sécurisé. Elle n’a pas dit exactement quel type d'appareil avait été trouvé.

Peu de temps après, les évacués ont été autorisés à rentrer chez eux et la rue a été rouverte.