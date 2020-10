54 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba

Le taux de positivité sur cinq jours s’établit à 3,1 %.

Répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire :

Winnipeg : 40

Prairie Mountain : 2

Santé Sud : 7

Entre-les-Lacs et de l’Est : 5

Autres faits saillants :

Nombre de cas actifs actuellement : 1063

Personnes guéries à ce jour : 1483

Personnes à l’hôpital : 24, dont 4 aux soins intensifs

Nombre de décès attribuables à la COVID-19 : 32

Le nombre de tests effectués samedi est de 2963, pour un total de 208 703 tests depuis le début du mois de février.

La province signale trois expositions possibles dans des écoles.

Des risques d’exposition à la COVID-19 sont liés à l’École Bird’s Hill, située au 3950 rue Raleigh. Les expositions auraient eu lieu le 30 septembre ainsi que le 1 er et le 2 octobre. La santé publique souligne qu’elle ne pense pas que le virus a été contracté à l’école. Elle note également que le risque de transmission est faible.

et le 2 octobre. La santé publique souligne qu’elle ne pense pas que le virus a été contracté à l’école. Elle note également que le risque de transmission est faible. À l’École Héritage Immersion, située au 433 rue Sabourin, à Saint-Pierre-Jolys, les expositions auraient eu lieu les 29 et 30 septembre. D’après l’enquête de santé publique, l’infection n'aurait pas été acquise à l’école.

À l’École North Memorial, située au 410, 6e Avenue N.E, à Portage la Prairie, les expositions auraient eu lieu les 28, 29 et 30 septembre, ainsi que les 1er, 2 et 5 octobre. D’après la santé publique, le virus n'aurait pas été contracté à l’école.

Dans ces trois écoles, la santé publique indique qu’elle communiquera avec les personnes considérées comme ayant été en contact étroit avec les cas de COVID-19 et leur demandera de s’auto-isoler.

La santé publique indique aussi de possibles expositions dans la salle de sport Fit For Less située au 1399 rue McPhillips, à Winnipeg. Les expositions auraient eu lieu le 2 octobre de 16 h à 17 h 15 et le 3 octobre de 15 h 30 à 16 h 45.

La province rappelle que des centres de dépistages communautaires seront ouverts lundi. Toutefois, elle demande à la population de s’informer sur son site Internet avant de se rendre sur place.

En raison du férié, le point de presse des autorités sanitaires qui a habituellement lieu lundi se tiendra mardi, souligne la province.