Le NPD veut un salaire minimum de 15 $ l’heure en Saskatchewan

ll promet de lancer cette augmentation dès sa première année au pouvoir.

Selon les chiffres du NPDNouveau Parti démocratique , tiré d'une étude de 2017, 96 000 habitants de la province gagnent moins de 15 $ l’heure, soit 20 % de la main-d'œuvre en Saskatchewan.

Après avoir payé le loyer et les prêts étudiants, il ne me reste plus grand-chose pour me permettre de passer le reste du mois , explique Karley Evans, une étudiante en administration médicale qui travaille à temps plein à Saskatoon.

La pression du travail, de l’école et le paiement des factures est néfaste, et je sais que je ne suis pas la seule. Karley Evans, étudiante et travailleuse à temps plein.

Ryan Meili estime que l’augmentation du salaire minimum faite par le gouvernement de Scott Moe en octobre, pour atteindre 11,45 $ l'heure, n’est pas suffisante pour que les personnes à faible revenu puissent joindre les deux bouts.

[C’est] une augmentation qui nous laisse toujours avec le salaire minimum le plus bas du pays. C’est une gifle pour les familles de la Saskatchewan qui sont déjà stressées , a déclaré Ryan Meili dimanche, à Saskatoon.

Stimuler l’achat local

Selon les chiffres du NPD, Nouveau Parti démocratique la province aurait perdu près de 19 000 emplois depuis un an. Ryan Meili et son parti entendent renverser la tendance.

Investir dans notre économie et soutenir les entreprises locales sont au cœur de notre plan de relance. [...] Nous devons reconstruire l’économie de la province de bas en haut.

Le NPDNouveau Parti démocratique s’engage à développer un plan visant la création d’emplois afin d'aider les petites entreprises locales à s’adapter à des salaires plus élevés. Le parti veut notamment mettre sur pied une campagne afin de stimuler l’achat local au profit des petits entrepreneurs.

Le parti de Ryan Meili aimerait également développer une politique d’approvisionnement qui donnera la priorité aux entreprises et aux travailleurs de la Saskatchewan.

Finalement, Ryan Meili explique vouloir créer des emplois grâce à un programme fait sur mesure dans le secteur de l’énergie verte.