Deux cas de COVID-19 de plus sur la Côte-Nord

Selon les données du CISSS de la Côte-Nord, deux nouveaux cas ont été déclarés dans les MRC de la Haute-Côte-Nord et de Sept-Rivières.

En ajoutant ces deux cas positifs, le bilan depuis le début de la pandémie est de 160 personnes qui ont été contaminées par le virus.

Répartition par MRC : Basse-Côte-Nord : 0

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 4 (+1)

Manicouagan : 29

Minganie : 8

Sept-Rivières : 113 (+1) Source : CISSS de la Côte-Nord

La santé publique de la Côte-Nord a fait part de son bilan de personnes contaminées en date de dimanche, à 11 h.

Le nombre de guérisons recensées demeure le même que samedi, soit 155. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n'indique pas d'hospitalisations en cours.

Quatre cas sont présentement actifs sur le territoire.

Au Québec, on constate un léger ralentissement des cas aujourd'hui, avec 942 nouveaux cas de plus. On constate trois décès additionnels dans la province ce dimanche.