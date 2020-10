Refoulée à la frontière américaine, une Montréalaise doit s'isoler pendant 14 jours

Je trouve ça complètement stupide , raconte la Montréalaise qui voulait rejoindre sa fille à New York, pour l'aider après la naissance de son deuxième bébé.

Le 9 octobre, elle se présente au poste frontalier. Une agente américaine lui refuse l'entrée, car son motif de voyage n'est pas considéré comme « essentiel ».

Après avoir fait demi-tour, Colette Mersy se présente alors à la guérite canadienne. Et là, surprise : le douanier exige qu'elle rentre chez elle et respecte une quarantaine de 14 jours, sans sortir.

Il m’a dit : à partir du moment où vous avez franchi le poste canadien, vous êtes considérée comme étant sortie du pays.

Je ne suis pas entrée aux États-Unis. J’ai frappé à la porte des États-Unis et on m’a dit non, vous ne pouvez pas entrer.

Colette Mersy