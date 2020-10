Conseil scolaire fransaskois : lutte à trois pour les candidats à Saskatoon

Les élections générales du Conseil scolaire fransaskois (CSF) vont avoir lieu le 28 octobre afin de choisir les conseillers des régions scolaires de la province. Huit conseillers ont été élus sans opposition, mais des élections sont nécessaires pour deux régions scolaires : Regina et Saskatoon. Les candidats Patrick Girardeau, Hélène Grimard et Yvan Lebel sont en lice à Saskatoon afin d’obtenir le poste de conseiller scolaire.

La candidate fransaskoise et actuelle conseillère au CSFConseil scolaire fransaskois , Hélène Grimard, est détentrice d’une spécialisation en français dans son programme de Baccalauréat en lettres et dans un Bacccalauréat en éducation. Elle a également une maîtrise en éducation, enseignement de langue française.

Enseignante pendant plus de 30 ans, obtenir un enseignement en français accessible et de qualité est essentiel pour elle. D'ailleurs lors de son parcours, le français n’était pas toujours l’option la plus facile, raconte-t-elle.

[...] j’ai traversé une période où il aurait été plus facile de laisser tomber le français pour participer plus pleinement à la communauté majoritaire [anglophone] , dit-elle.

À consulter : Conseil scolaire fransaskois : les candidats de Regina proposent leurs programmes

Elle a également obtenu des mandats comme directrices d’établissement scolaire et a été employée du Conseil des écoles fransaskois. Dans son programme, elle propose de miser sur une bonne gouvernance et une communication claires, et une amélioration des liens avec la communauté émergente, qui est une force selon elle.

Pour le Candidat Yvan Lebel, le mandat de conseiller au CSFConseil scolaire fransaskois est un terrain connu. Il a occupé le poste de 2007 à 2014. Le rôle que le CSFConseil scolaire fransaskois joue est primordial dans le développement de l’éducation dans la province, affirme-il.

[...] il est devenu évident, pour moi, d’œuvrer avec un conseil dont les membres mettent de côté leurs aspirations personnelles et politiques dans un but commun: une éducation de qualité pour nos enfants dans un milieu favorable à leur apprentissage explique-t-il.

Il ajoute que les enjeux auxquels fait face l’éducation en français dans la province passent notamment par des espaces d’enseignement scolaire adéquats afin de maximiser un enseignement de qualité.

Selon lui, le mandat de conseiller scolaire repose sur l’observation des faits afin de proposer des solutions concrètes aux problèmes.

[...] ce sens d’observation est important au niveau du CSF, [...] il est important, selon moi [d’être prêt] à s’oublier pour mieux servir [les] intérêts, ceux [des] enfants et du personnel dit-il.

Le candidat Patrick Girardeau reconnaît que l’éducation de ses enfants lui tient à cœur. En plus d’être enseignant contractuel à Saskatoon en santé et sécurité et en premier soin, il est au conseil d’école de ses enfants depuis maintenant six ans.

Toutefois, il reconnaît avoir déposé sa candidature par erreur en se trompant de formulaire.

[...] j’ai reçu un avis de scrutin du Directeur adjoint de scrutin m’informant que j’étais nominé pour le poste de conseiller scolaire au niveau provincial. [...] J’ai donc avisé [le directeur adjoint du scrutin, René Archambault] de l’erreur qui s’était produite et que je n’avais pas l’intention de faire campagne , explique Patrick Girardeau.

Il entend malgré cela maintenir sa candidature afin d’offrir un appui additionnel à l’éducation dans la province.

[...] je laisse la volonté de Dieu prendre place. [...] S’il me choisit, il m’outillera pour accomplir la tâche explique-t-il dans sa lettre de candidature.

Par ailleurs, il présente sa candidature à l’élection du conseil d’école pour le Pavillon Gustave Dubois et siège comme consultant sur le conseil d’école de l’école Canadienne française de Saskatoon. Il termine actuellement son baccalauréat en Théologie au collège et séminaire Horizon à Saskatoon.