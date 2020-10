Gatineau en zone rouge : les Olympiques nagent dans l'incertitude

Après avoir échappé, une avance de trois buts contre les Huskies de Rouyn-Noranda, samedi soir, les Olympiques ont fait preuve de beaucoup de caractère pour ne pas se laisser abattre et aller chercher une victoire de 5-4 contre l'équipe abitibienne.

Présentement, on se brûle, mais pas trop. On touche au poêle pis c'est pas trop chaud, ça fait que c'est un apprentissage, mais j'aime la façon dont les gars répondent , a confié Louis Robitaille, l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe après la rencontre.

La recrue Antonin Verreault est de ceux qui répondent présent. L'ailier gauche de 16 ans a inscrit son premier but dans le circuit Courteau vendredi soir avant de récolter trois mentions d'aide samedi.

En fin de semaine, j'ai des points, mais je pense que toute l'équipe on a bien joué. On a eu des hauts et des bas dans les games, mais la plupart des périodes on a bien joué ensemble , évalue l'adolescent.

Beaucoup d'incertitude pour la suite

Malgré les bons résultats, difficile de ne pas aborder l'éléphant dans la pièce. Gatineau est désormais une zone rouge, ce qui signifie que les matchs prévus au calendrier n'auront pas lieu jusqu'à nouvel ordre.

Au début de la semaine, on ne savait même pas qu'on allait joué, donc on prend ça un jour à la fois. On s'est donné à 100 % au cas où on ne joue plus, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer et on espère rejouer le plus tôt possible , explique Antonin Verreault.

Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne le sait. Je trouve ça malheureux pour les jeunes , déplore pour sa part Louis Robitaille.

À travers la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , d'autres équipes comme l'Armada de Blainville-Boisbriand, les Voltigeurs de Drummondville et les Remparts de Québec se retrouvent dans la même situation. Elles devront faire preuve de créativité pour poursuivre le développement de leurs joueurs tout en respectant les consignes de santé publique.

On pense qu'on va pouvoir continuer à pratiquer, mais pour en être sûr à 100 %, il est trop tôt. Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau

Il va falloir faire un plan pour que les gars continuent à s'améliorer et qu'ils s'amusent également, mais ça ne sera pas facile , reconnaît le pilote des Olympiques.

Avec les informations de Kim Vallière