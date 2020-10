COVID-19 : 14 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le total s’établit maintenant à 571 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie.

Depuis dimanche dernier, 113 cas supplémentaires ont été signalés par la santé publique dans la région. Il s'agit de la plus forte hausse en une semaine depuis le début de la pandémie dans la région.

Le CIUSSS centre universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas en mesure de préciser le nombre de cas actifs la fin de semaine, ni leur provenance exacte.

Les sites d'éclosion sont de plus en plus nombreux au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La dernière mise à jour du CIUSSS centre universitaire de santé et de services sociaux confirme qu'il y a maintenant 21 endroits différents.

Au Québec, ce sont 942 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires.

Plus de détails à venir.