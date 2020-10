Chute du nombre de maisons mises en vente en 2020 en Abitibi-Témiscamingue

Depuis janvier dernier, il y a eu 383 maisons de moins sur le marché qu’en 2019.

Le marché de l’immobilier demeure de ce fait favorable aux vendeurs, avec un prix médian en hausse de 10 % pour se situer à 218 000 $.

La Chambre immobilière de l’Abitibi-Témiscamingue souligne que malgré la crise sanitaire, le nombre de maisons vendues est le même cette année qu’en 2019.

Très forte baisse au printemps, on a rattrapé ce marché là à l'été, on est rendu au moment de l'année où on a rattrapé le nombre de l'année passée. Si on prend les 9 premiers mois de l'année, il s'est vendu le même nombre de maisons que les années passées. Robert B. Brière

La rareté des maisons est encore là, confirme le directeur Robert Brière. Pour l’année au complet, on parle d’environ 40 % moins de propriétés sur le marché en 2020 qu'en 2019. On parle de quelque chose comme 520 au lieu de 875 inscrites. C’est énorme […] Ça explique pourquoi le prix des maisons continue à augmenter.

Reprise en septembre

Les fortes turbulences que la marché a traversées depuis le début de la crise sanitaire sont chose du passé, selon l’organisation.

Le marché commence à se stabiliser depuis septembre, mois durant lequel 124 ventes résidentielles ont été réalisées contre 123 en 2019.

On est très heureux que la reprise se fasse du côté des nouvelles inscriptions. Robert B. Brière

Ce mois-ci, on a autant de nouvelles maisons qu’en septembre 2019, c’est encourageant. Ça veut dire que les acheteurs vont avoir un petit plus de choix. Ce n’est pas évident quand on doit se trouver une nouvelle propriété et qu’il n’y a rien sur le marché. Là avec les nouvelles propriétés, on va au moins stabiliser le marché et les acheteurs vont avoir plus de choix , dit-il.

La chambre immobilière rappelle que l’été a connu une hausse des ventes supérieures à la même période de l’an passé.

La valeur des propriétés s’est également accrue avec un prix médian s’affiche à 214 000 $, une augmentation de 15 %.