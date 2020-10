L'Action de grâces sous le thème de la vigilance pour la bulle atlantique

Les Néo-Écossais ont apporté des changements à leur vie de tous les jours pour aider à réduire la propagation du COVID-19, et ils devront faire de même pour l'Action de grâces , a déclaré Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse.

Avant d'inviter des gens, pensez aux effets sur les membres de la famille et sur les amis qui pourraient être plus vulnérables et ajustez les célébrations pour que tout soit le plus sûr possible.

Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse