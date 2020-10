Trump n'est plus contagieux, déclare son médecin

Donald Trump n'est plus contagieux, a déclaré samedi le médecin de la Maison-Blanche Sean Conley, dix jours après que le président américain a été déclaré positif à la COVID-19.

Ce soir, je suis heureux d'annoncer qu'en plus du fait que le président remplit tous les critères des CDCCDC pour une cessation en sécurité de l'isolement, le test COVID PCR de ce matin montre, au regard des standards actuellement reconnus, qu'il n'est plus considéré comme risquant de transmettre (le virus) à d'autres personnes , a indiqué le Dr Conley dans un communiqué.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) sont la principale agence fédérale américaine en matière de santé publique.

Selon le communiqué du Dr Conley, des tests ont montré qu' il n'y a plus d'indice de réplication active du virus et que la charge virale de M. Trump diminue .

Il n'a toutefois pas indiqué que le chef de l'État n'était plus positif.

Le président n'a pas de fièvre et les symptômes qu'il présentait se sont améliorés , a indiqué le médecin de la Maison-Blanche, soulignant qu'il allait continuer à suivre son état de santé au moment où M. Trump reprend le cours normal de ses activités.

Le Dr Conley a précisé que son patient avait ressenti ses premiers symptômes dix jours avant.

Il est probable que les personnes ayant de faibles niveaux de charge virale ne soient plus contagieuses, mais aucun seuil n'a été établi par la communauté médicale.

Les directives des CDC indiquent que pour les personnes qui ont eu une COVID-19 légère ou modérée, l'isolement et les précautions peuvent être interrompus dix jours après l'apparition des symptômes et une fois qu'elles n'ont plus eu de fièvre pendant 24 heures.

Pour les cas plus graves, les directives indiquent que cela peut prendre jusqu'à 20 jours après l'apparition des symptômes.

L'intensité du cas de Donald Trump n'a toutefois pas été communiquée.

Le très respecté scientifique Anthony Fauci a dit qu'il était convaincu que l'équipe médicale du président ne le laisserait pas sortir s'il était encore contagieux. Je peux vous garantir qu'ils le testeront avant de le laisser sortir , a-t-il déclaré à CBS News.

De retour devant ses partisans

Donald Trump, qui a été hospitalisé à partir du 2 octobre pendant trois jours, a marqué samedi son retour dans la course vers l'élection du 3 novembre avec une allocution à la Maison-Blanche prononcée devant plusieurs centaines de sympathisants.

Donald Trump a tenu un rassemblement samedi à la Maison-Blanche. Photo : AP / Alex Brandon

Je vais bien! , a-t-il lancé tout sourire, au début d'une intervention d'une vingtaine de minutes au cours de laquelle il est apparu en forme.

La Maison-Blanche a annoncé qu'il reprenait dès le début de la semaine prochaine ses rencontres de campagne sur un rythme intense : Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi.