Pourquoi les Canadiens peuvent-ils encore se rendre aux États-Unis en avion? 

C'est une règle bizarre qui a confondu beaucoup de gens : bien que la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis soit fermée au trafic non essentiel en raison de la pandémie de la COVID-19, les Canadiens peuvent toujours se rendre aux États-Unis pour des voyages d'agrément par la voie des airs.

C'est comme avoir votre porte d'entrée verrouillée, mais votre porte arrière grande ouverte , a déclaré l'avocat américain spécialisé en immigration Len Saunders, dont le bureau est situé près de la frontière canadienne à Blaine, dans l’État de Washington.

Ça n'a tout simplement pas de sens , dit-il.

Pour ajouter à la confusion, la règle concernant les vols n'est pas réciproque : le Canada interdit aux voyageurs américains d'entrer par n'importe quel mode de transport, à moins qu'ils n'obtiennent une exemption spéciale.

Bombardé d'appels

Me Saunders a déclaré qu'il avait été bombardé d'appels de Canadiens pendant la fermeture de la frontière pour se renseigner sur un vol vers les États-Unis.

Les gens m'appellent encore en me disant: "Je veux juste être sûr que c'est OK. Et pourquoi puis-je voler, mais je ne peux pas conduire?"

CBC a posé la même question au gouvernement américain, mais n'a pas obtenu de réponse.

Edward Alden, expert en relations étrangères, suggère que la raison pour laquelle les Canadiens peuvent encore voyager aux États-Unis tient au fait que, comparativement au Canada, les États-Unis ont des restrictions de voyage moins strictes pour les passagers aériens.

Les mesures aux États-Unis sont globalement beaucoup plus souples , a déclaré M. Alden, qui est professeur de relations économiques entre les États-Unis et le Canada à l'Université Western Washington de Bellingham, dans l’État de Washington.

[C'est] certainement l'une des raisons pour lesquelles nous avons plus de cas [de COVID-19] .

J'aurais pu marcher

Pour aider à arrêter la propagation de la COVID-19, le Canada et les États-Unis ont convenu fin mars de fermer leur frontière terrestre commune aux voyages non essentiels.

Depuis, de nombreux Canadiens se sont envolés vers les États-Unis, après avoir découvert qu'ils en avaient toujours le droit.

Mais l'exemption pour les vols a également suscité la confusion.

Birgit Heinbach vit à Surrey, en Colombie-Britannique, à seulement 7 kilomètres du domicile de son mari américain de l'autre côté de la frontière à Blaine, dans l’État de Washington.

Comme elle ne peut actuellement que prendre l’avion pour aller aux États-Unis, Mme Heinbach a déclaré qu'il lui a fallu sept heures et deux vols - de Vancouver à Seattle, puis de Seattle à Bellingham - pour se rendre au domicile de son mari lorsqu'elle lui a rendu visite en juillet.

Tout ça était ridicule , dit-elle. J'aurais pu marcher dans mes propres petites chaussures - en 45 minutes - jusqu'à la maison de mon mari .

La snowbird canadienne Tamara Carmichael vit dans une maison mobile non hivernée à Leduc, en Alberta, l’été. Sa maison d'hiver se trouve dans un parc d’autos-caravanes à Yuma, en Arizona.

Bien que Mme Carmichael puisse se rendre aux États-Unis par avion cet hiver, elle a déclaré que ce n'était pas une option, car elle a besoin de son camion pour se déplacer à Yuma et ne peut pas se permettre les frais d’expédition - plus de 1500 $.

Elle soutient que l'exemption de vol aux États-Unis est absurde parce que la conduite automobile est un moyen plus sûr de voyager pendant la pandémie, selon elle.

Mettre tout le monde dans un avion n'est pas une solution , a déclaré Mme Carmichael. Vous êtes dans une boîte de conserve avec un tas d'autres personnes .

Selon un document du gouvernement américain  (Nouvelle fenêtre) , la frontière terrestre est fermée parce que les voyages non essentiels entre les États-Unis et le Canada présentent un risque supplémentaire de transmission [de la COVID-19] .

CBC a demandé à plusieurs ministères et agences du gouvernement américain pourquoi le gouvernement accueille toujours les passagers aériens canadiens. Le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) a référé CBC au département de la sécurité intérieure. Ce département et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont référé CBC au CBP.

Personne n'a répondu, malgré des demandes répétées.

Des experts proposent des théories

M. Alden théorise que le Canada - qui a des restrictions de voyage strictes - a provoqué la fermeture de la frontière terrestre et que, bien que les États-Unis aient accepté, ils n'avaient aucun désir d'aller plus loin.

Le Canada a empêché la plupart des étrangers d'entrer dans le pays par n'importe quel mode de voyage pendant la pandémie. Mais les étrangers peuvent toujours prendre l'avion pour les États-Unis tant qu'ils n'ont pas visité  (Nouvelle fenêtre) le Brésil, la Chine, l'Iran, l'Irlande, le Royaume-Uni ou 26 pays européens de l'espace Schengen 14 jours auparavant.

Le Canada n'a jamais été ajouté à cette liste d'interdiction de vol. Le Mexique non plus, même si le Mexique et les États-Unis ont également accepté de fermer leur frontière terrestre commune aux voyages non essentiels.

En règle générale, les États-Unis ont un régime beaucoup plus souple en ce qui concerne les tentatives d'empêcher les voyageurs d'entrer , a déclaré Edward Alden. Ils ne voient pas les voyageurs occasionnels comme une menace, car ils sont préoccupés par la drogue, les migrants illégaux et le terrorisme .

Le professeur Alden a également déclaré que les États-Unis ont peut-être pensé qu'il serait trop difficile pour les compagnies aériennes du pays d'éliminer les voyageurs non essentiels si le pays étendait ses interdictions aux frontières terrestres aux passagers aériens.

Si vous vouliez faire une distinction entre les voyageurs essentiels et non essentiels, les compagnies aériennes allaient devoir être impliquées d'une manière ou d'une autre .

Me Saunders a déclaré s'être entretenu cette semaine avec un haut responsable du CBPService des douanes et de la protection des frontières américain qui estime que les États-Unis accueillent toujours les passagers aériens canadiens en raison des pressions exercées par les compagnies aériennes américaines pour maintenir les vols en service.

Il a dit que les industries du transport aérien auraient fait du lobbying fort lors de la rédaction de cette fermeture de frontière , a déclaré Me Saunders.

Mais la véritable raison pour laquelle les Canadiens peuvent voler aux États-Unis reste un mystère - jusqu'à ce que le gouvernement ne donne une explication.

Avec les informations de Sophia Harris