Emmener votre chien faire pipi prend un tout nouveau look dans certains immeubles d'Edmonton. Au lieu de se rendre dans les rues de la ville, certains habitants de l’immeuble Maclaren emmènent leurs animaux de compagnie au 27e étage pour faire les besoins de ceux-ci.

Au cours de la dernière année, ce sont au total deux nouveaux bâtiments de ce type qui ont ouvert à Edmonton. Situé sur la 124e rue, le Maclaren a ouvert l'année dernière.

Lorsque Katie Schneider a emménagé dans le bâtiment en décembre dernier, elle n’avait pas de chien. Au mois d’avril, son nouveau compagnon Sam, un golden retriever âgé de deux ans, est entré dans sa vie.

Le rêve

Cet endroit est très pratique surtout tard le soir et tôt le matin, lorsque le chien se sent anxieux , explique-t-elle.

C’est le rêve d’être ici pour les propriétaires d’animaux. Katie Schneider, résidente du Maclaren

L'édifice West Block dans le quartier Glenora propose aussi un enclos pour chiens. Il s'étend sur toute la longueur du toit et donne aux résidents et à leurs chiens une chance de socialiser.

Cate Metz et son chien Grady ont emménagé dans le bâtiment il y a environ un an.

Cate Metz et son chien Grady profitent de la terrasse pour chiens sur le toit de West Block. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers / CBC

J’ai l’impression que mon chien a rajeuni depuis que nous avons emménagé ici , confie-t-elle à propos de son chien de 13 ans. Il sort de l'ascenseur en courant, il sait dans quelle direction aller et dès que l’on ouvre la porte, il se précipite , dit-elle.

Nous ne pouvons vivre dans un endroit où notre chien ne peut pas être. Cate Metz, résidente du West Block

Comme au MacLaren, l'édifice West Block a une station de lavage pour chiens dans le hall d'entrée. Lorsque les chiens entrent dans le bâtiment, ils savent qu'ils sont les bienvenus, agitant la queue au bureau du concierge, en attendant une friandise.

Les chiens attendent que la concierge Evelyn Kasula leur donne des friandises, à la réception de West Block. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers / CBC

Le concept

Le promoteur immobilier Cantiro est le développeur derrière ce concept. L'une des questions que s'est posées la société lors de la planification du projet était: qu'est-ce que les habitants d'Edmonton veulent chez eux?

La réponse était une arrière-cour ou encore la facilité d’ouvrir la porte et de laisser son chien sortir , explique Angelica Leal, gestionnaire adjointe de projet de l'édifice West Block.

Elle et ses trois chiens, Dante, Martin et Primo, ont également été parmi les premiers résidents à emménager. Trouver un bâtiment qui non seulement accepte, mais en plus dédie un espace à nos chiens était un défi , se rappelle-t-elle.

Les bâtiments acceptant les animaux se démarquent, car d'autres propriétaires traitent les animaux et leurs propriétaires comme des locataires de « seconde classe », croit Austin Joynes, vice-président du marketing chez Rhapsody Property Management Services.

Avec les informations de Kory Siegers