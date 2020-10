Impôts, équilibre fiscal et privatisation au cœur des élections en Saskatchewan

Si les habitants de la Saskatchewan ne parviennent pas à s'entendre sur les questions économiques et fiscales, relève le troisième rapport de la Boussole électorale, tous sont d'accord pour dire que les grandes entreprises et les plus riches devraient payer plus d’impôt, en général.

Selon le rapport de Vox Pop Labs, le laboratoire créateur de la Boussole électorale, les Saskatchewanais ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente concernant les dépenses et le déficit budgétaire du gouvernement, mais s'entendent sur la question de la privatisation et des impôts.

Déficit et équilibre budgétaire

D’une part, 35 % des personnes interrogées estiment que le déficit budgétaire doit être réduit, même si cela signifie moins de services publics. Mais de l’autre côté, 49 % d'entre elles ne pensent pas que le déficit budgétaire doit être réduit, même si cela signifie moins de services publics.

Si une majorité d'électeurs sondés favorisant le Nouveau Parti démocratique (NPD) dans leurs intentions de vote (67 %) ne semble pas croire que le gouvernement devrait à tout prix parvenir à l'équilibre budgétaire, la question est plus divisée chez les électeurs favorisant le Parti saskatchewanais dans leurs intentions de vote.

Parmi les électeurs sondés lorgnant le Parti saskatchewanais dans leurs intentions de vote, 37 % sont d’accord pour que le budget soit équilibré coûte que coûte, tandis que 27 % sont plutôt en désaccord avec l’idée. Seulement 9 % des électeurs du Parti saskatchewanais interrogés sont fortement d’accord que le budget soit équilibré coûte que coûte, tandis que 7 % sont fortement en désaccord avec l’idée.

Taxation et impôt

En revanche, lorsque vient la question de la taxation, les électeurs s’entendent : les grandes entreprises et les plus riches devraient payer davantage d’impôts.

D'après la Boussole électorale, 69 % de la population interrogée pense que les personnes les plus riches devraient payer plus d’impôts, tandis que 24 % estiment que le montant actuel des impôts des personnes les plus riches est suffisant.

Seulement 6 % des personnes ayant répondu aux questions du sondage pensent que les plus riches devraient payer moins d’impôts.

Des chiffres similaires lorsque les Saskatchewanais sont questionnés concernant les entreprises les plus riches. Soixante-dix pour cent de la population sondée pense que les grandes entreprises devraient payer plus d’impôts, tandis que 24 % pensent que le montant actuel des impôts est suffisant, et seulement 5 % pensent que les grandes entreprises devraient payer moins d’impôts.

Sans surprise, les électeurs favorisant le NPDNouveau Parti démocratique dans leurs intentions de vote sont plus susceptibles de croire que les grandes entreprises devraient payer plus d’impôts (97 %), par rapport aux électeurs du Parti saskatchewanais (53 %). Soixante et onze pour cent des électeurs favorisant le NPDNouveau Parti démocratique dans leurs intentions de vote pensent que les grandes entreprises devraient payer beaucoup plus d’impôts.

Privatisation

Par ailleurs, 50 % de gens ayant répondu aux questions de la Boussole électorale pensent que les routes de la Saskatchewan devraient être entretenues par des travailleurs du gouvernement plutôt que par des entrepreneurs privés, tandis que 29 % miseraient sur les entreprises privées afin de s'occuper de la voirie.

Une grande majorité des électeurs envisageant de voter pour le NPDNouveau Parti démocratique (82 %) affirment que la tâche devrait revenir aux employés gouvernementaux.

Point commun aux lecteurs des deux principaux partis politiques de la Saskatchewan, une portion égale d’électeurs du NPDNouveau Parti démocratique (41 %) et du Parti saskatchewanais (42 %) pensent que la province devrait conserver le même nombre de magasins d’alcool privés qu'à l'heure actuelle.

Ces données ont été obtenues à partir des réponses des 3893 personnes qui ont utilisé la Boussole électorale entre le 28 septembre et le 6 octobre 2020.

La Boussole électorale a été créée par Vox Pop Labs, un groupe de sondeurs et de scientifiques sans affiliation politique.