De grands projets pour changer la vocation du Centre plein air Mont Farlagne

On souhaite faire de ce centre de glisse une destination récréative et touristique quatre saisons.

On aspire à regrouper au centre plusieurs activités sportives et de loisir, comme le vélo de montagne, la raquette, la marche, la motoneige et le VTTvéhicule tout-terrain .

En juillet dernier, les propriétaires du centre ont confié sa gestion à la Coopérative de récréotourisme du Madawaska.

Si tout va comme prévu, l’organisme à but non lucratif deviendra propriétaire du centre dans trois ans.

La Ville d’Edmundston injecte 100 000 dollars par année, renouvelable sur trois ans pour un total de 300 000 dollars, afin de permettre au groupe d’élaborer son plan d’affaires.

Le Centre plein air Mont Farlagne en octobre 2020, entre deux saisons de ski et de snowboard. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Le maire Cyrille Simard estime que ce projet au Centre plein air Mont Farlagne est une clé pour développer le tourisme sur l’ensemble de l’année .

La coopérative prévoit dévoiler des détails du projet au printemps 2021.

D’après le reportage de Bernard LeBel