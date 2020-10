Anishiative, un nouveau groupe autochtone de propreté et d’entraide dans le North End

Un groupe de jeunes leaders communautaires autochtones de Winnipeg organise des séances de nettoyage et de patrouille dans le quartier North End afin d’inciter plus de jeunes à s’impliquer dans l’entretien de leur quartier.

Le groupe nommé Anishiative a été lancé en juin par Rylee Nepinak et Kristyn Boubard, un frère et une sœur qui disent avoir été touchés par l’impact de la COVID-19 dans le quartier.

Tous les mardi et jeudi, les membres arpentent les rues du quartier avec un chariot. Ils ramassent les déchets, les objets tranchants et distribuent également des jus, des collations et des sandwichs aux démunis.

J’ai commencé Anishiative pour mes enfants , lance Kristyn Boubard qui indique qu’elle souhaite que ces derniers sachent être au service de leur communauté.

Nous espérons que notre action permettra de développer chez les jeunes un peu d’éthique de travail et plus de compassion pour leur communauté , ajoute Rylee Nepinak.

Mardi dernier, 10 personnes, dont deux enfants, ont participé à une des patrouilles.

Rylee Nepinak explique que sa sœur et lui ont une partie de leur famille dans la rue et une autre qui travaille avec la communauté depuis de nombreuses années. Donc, pour nous, cela nous vient naturellement et c’est quelque chose que nous aimons faire , dit-il.

Lorsque le groupe a été créé, les membres se réunissaient au parc St. Johns, mais tout récemment, ils se sont vus offrir un espace au centre communautaire Ralph Brown. Dans ce nouveau local, ils tiennent leur rencontre, conservent leurs équipements et prévoient également organiser des ateliers sur des sujets comme le bénévolat et la gestion de l’argent.

Ce nouveau groupe de patrouilles est l’un des nombreux groupes qui ont vu le jour dans le centre-ville de Winnipeg. Leur mission rejoint celle de la patrouille Bear Clan et de la patrouille Mama Bear Clan, qui se concentrent davantage sur la sécurité communautaire.

Le groupe Anishiative, durant leur patrouille, transporte de jus, de l'eau et des collations, qu'ils donnent aux personnes qu'ils rencontrent. Ils reçoivent la plupart des dons d'amis sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada / Lenard Monkman

L’une des membres du groupe présente depuis le début de l’aventure, Justine James, indique être fière de toutes les personnes qui se présentent pour faire du bénévolat chaque semaine. Anishiative est pour tout le monde. Nous encourageons les adultes et les parents à amener leurs enfants , dit-elle.

Jusqu’à présent, le groupe s’est appuyé sur les dons d’amis sur les réseaux sociaux ainsi que sur des organisations du nord, comme le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre.

Pour mieux implémenter leurs projets, les responsables du groupe s’engagent à essayer d’obtenir des fonds. Ils aimeraient profiter des marches pour impliquer plus de jeunes dans le bénévolat tout en leur donnant l’occasion d’acquérir une expérience de travail.

J’espère que nous pourrons étendre notre influence et créer des relations plus solides au sein de notre communauté, avec les jeunes et les autres organisations qui ont les mêmes valeurs que nous , indique Rylee Nepinak.

Le groupe organise une collecte de manteaux d’hiver en partenariat avec le Perfect Place Cafe. Leur objectif est de donner 100 manteaux au refuge pour femme Ikwe. Les dons peuvent être déposés au café Perfect Place, situé à l’intérieur du Merchants Corner entre l’avenue Selkirk et la rue Andrews.

Avec des informations de Lenard Monkman