Des banques alimentaires tentent de remplir leurs tablettes pour l'Action de grâce

Samedi matin, des gens de tous âges se sont dirigés, en voiture, vers la banque alimentaire Daily Bread à Toronto. Ils répondaient ainsi à un appel de l'organisme, qui espère récolter 123 000 kg (272 000 lbs) de denrées non périssables et de 1,9 M$ en dons pour les festivités.

Pour mon anniversaire, plutôt que des cadeaux, je voulais donner de la nourriture à la banque alimentaire Daily Bread , raconte Luna Gatkowski-Vio, 12 ans. Installée à l'arrière du véhicule de ses parents avec son chien, elle dit être satisfaite de la cueillette effectuée auprès de ses amis et de sa famille.

Luna Gatkowski-Vio a 12 ans. Photo : Radio-Canada

Dans un autre véhicule, Pamela Blanchette-Joseph tient un discours similaire. Durant cette pandémie, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ont perdu leur emploi. Donner, c'est quelque chose de bien qu'on peut faire pour aider nos concitoyens à se nourrir , dit-elle.

Forte demande, peu de bénévoles

Depuis le début de la pandémie, la banque alimentaire Daily Bread constate une demande record pour ses services.

Le nombre de visites quotidiennes dans les succursales de l'organisme est passé de 15 000 à 25 000. Le nombre de nouveaux clients, lui, a triplé.

La demande n'a jamais été si forte. On a de la difficulté à lui répondre , soutient Neil Hetherington, directeur général de la banque alimentaire.

On a envoyé plus de nourriture dans les derniers 6 mois que dans l'année précédente. Neil Hetherington, directeur général de la banque alimentaire

Neil Hetherington espère que tous les Torontois pourront manger à leur faim pour l'Action de grâce. Photo : Radio-Canada

La hausse de la demande dans plusieurs services des banques alimentaires survient alors que le nombre de bénévoles chute dans certains organismes de la province.

À Sudbury, la maison Inner City a dû fermer l’une de ses deux succursales après avoir perdu 80 de ses 100 bénévoles. En grande majorité, les volontaires ont de 75 ans à 80 ans et beaucoup ont peur d’être malade à cause de la pandémie , explique Bruno Michel, membre du conseil d'administration.

En majorité, les volontaires qui sont là, à la fin de la semaine, ils sont presque épuisés! Bruno Michel, membre du conseil d'administration

Si l'achalandage est similaire à celui d'avant la pandémie, M. Michel soutient toutefois voir beaucoup de nouveaux visages . La semaine dernière, une vingtaine de nouvelles personnes se sont inscrites à la banque alimentaire.

100 M$ du fédéral

Pour tenter de pallier les défis des banques alimentaires, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé vendredi 100 M$ pour les banques alimentaires canadiennes.

Il ne faut pas oublier que plusieurs Canadiens vivent en insécurité alimentaire sérieuse. Cette triste réalité a été accentuée par la pandémie , a affirmé le premier ministre.

Le montant s’ajoute un autre investissement de 100 M$ annoncé en avril. Le gouvernement estime ainsi avoir permis à 2 millions de Canadiens de consommer 6 millions de repas.