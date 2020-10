Des étudiants collégiaux s’interrogent sur leur avenir

C’est le cas de Nathan Beaudoin, qui rêve depuis longtemps de travailler dans le milieu du spectacle. Depuis que j'ai 14 ans que je fais ça. J'ai réussi à faire des artistes incroyables.

Jusqu'au mois de mars, il travaillait même dans une salle de spectacle. Maintenant, il doit revoir ses plans. Envoyer le plus possible mes CV. C'est sûr qu'en attendant j'ai aussi une autre job qui est quand même stable que je peux rester. Mais je vais essayer de retourner à la scène le plus vite possible.

Tout est à l'arrêt, ça va être difficile et de se faire un nom pour partir. J'ai la chance d'en avoir un. Mais ce n’est pas tout le monde. Pour eux autres, ça va être une grande marche. Nathan Beaudoin, étudiant en techniques sonores au Cégep de Drummondville

Garder sa passion vivante

La conseillère en orientation Johanne Labadie conseille aux étudiants, nombreux à lui poser des questions, de garder leur passion vivante et de se rappeler que la situation actuelle est temporaire.

Parce qu'il peut y avoir des surprises pour ces individus-là, en ce sens qu'il peut y avoir des emplois apparentés dans le domaine qui peuvent peut-être les faire rentrer au moins dans l'entreprise pour qu'ensuite, lorsque la COVID va peut-être se tasser un peu pour faire place à autre chose, à du meilleur, la personne sera déjà en place , explique Mme Labadie.

Johanne Labadie, conseillère en orientation Photo : Radio-Canada

De nouvelles opportunités ?

Le milieu du tourisme est un exemple de domaine où de nouvelles opportunités se sont créées au cours des derniers mois. Il n'y a personne qui est défaitiste sur cette situation. On voit tous les opportunités qui s'offrent à nous. On est conscients également que, en fait, le tourisme ce n'est pas juste l'international, c'est interrégional, inter-municipalités. Donc on ne manquera pas d'emplois , se réjouit Megan Lahaise, étudiante en technique de Tourisme au Collège Laflèche de Trois-Rivières.

Avant de se trouver un emploi et un plan B, Johanne Labadie conseille de prendre son temps.

Si vous savez le type d'emploi, le type de formation que vous voulez faire, et que ça fait du sens pour vous, échappez-le pas, gardez-le ici, parce que tôt ou tard, vous allez sûrement vouloir revenir à ça. En attendant, il peut peut-être y avoir des greffons à faire, un genre de formation continue qu'on peut mettre par-dessus.

D'après un reportage de Pascale Langlois.