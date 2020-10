La ville d’Alma de plus en plus touchée par le coronavirus

L'hôpital d'Alma est considéré comme un lieu d'éclosion à la COVID-19 avec au moins six cas actifs au sein de l’établissement de santé. De plus, la santé publique régionale a réitéré son inquiétude samedi concernant la hausse des cas dans le secteur de Lac-Saint-Jean-Est.

Dans un communiqué, le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean indique nous observons présentement une tendance à la hausse dans le RLS de Lac-Saint-Jean-Est [...] il est important d'augmenter la vigilance, de diminuer les contacts et rassemblements avec votre famille et vos amis, et de maintenir des comportements sécuritaires.

Pendant la première vague, le Lac-Saint-Jean avait été relativement épargné et peu de personnes avaient été déclarées positives au coronavirus. Cependant, la deuxième vague commence à inquiéter les citoyens du secteur.

On sent que les gens ça commence à les toucher , car c’est vraiment proche là , raconte un passant. Moi je suis allée me faire tester, et j’ai été bien rassurée de voir mon test négatif , ajoute une dame.

Tandis qu’un Almatois, travaillant dans le secteur public, trouve la situation moins préoccupante.

Je ne crois pas qu’on tombe dans l’orange, le monde est respectueux des règles , dit-il.

L'école secondaire Camille-Lavoie à Alma est un nouveau foyer d'éclosion. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Selon le site internet du CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean, six foyers d'éclosion sont dans le secteur d'Alma, comme l'école secondaire Camille-Lavoie, le centre de formation professionnel Alma ou encore le CHSLD Isidore-Gauthier qui dénombre 14 personnes positives au coronavirus.

L’hôpital d’Alma : un foyer d’éclosion

Plusieurs départements autant en unités de soins que dans les secteurs administratifs sont touchés. Pendant toute la fin de semaine, tous les employés et les usagers devront passer un test de dépistage.

Certaines professionnelles en soins ont dû se retirer soit parce qu’elles sont positives ou en attente de résultat , ça provoque une lourdeur de tâches et du temps supplémentaire obligatoire sur les professionnelles qui sont encore en place , mentionne la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Bouchard.

La présidente du syndicat est inquiète des répercussions sur le personnel.

Tous les services sont maintenus, mais seulement les visites essentielles sont autorisées. Les mesures sanitaires appliquées dans l'établissement sont équivalentes à celles appliquées en zone orange, même si le Saguenay-Lac-Saint-Jean est toujours en zone jaune.

Selon des informations de Rosalie Dumais-Beaulieu.