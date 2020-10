L'observation d'un blaireau rare suscite l'enthousiasme à Osoyoos

Il n'existe qu'environ 300 blaireaux dans la province, dit le directeur du centre, Leor Oren.

Sur la base de l'aire de répartition de l'animal, le centre indique qu'il appartient à la sous-espèce Taxidea taxus jeffersonii. Celle-ci est classée en voie de disparition par le gouvernement fédéral  (Nouvelle fenêtre) et inscrite sur la liste rouge du Centre de données sur la conservation de la Colombie-Britannique.

M. Oren a déclaré qu'il y avait eu une observation d'un blaireau en septembre, mais ce n'est que début octobre que les visiteurs du centre d'interprétation ont pu photographier le mammifère fouisseur.

Cette sous-espèce de carnivore erre dans les régions sèches du sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique. D'autres espèces comme les lapins ou les rongeurs aiment utiliser les terriers du blaireau, donc ils ne font qu'augmenter la biodiversité partout où ils vont , selon M. Oren.

D'après un rapport de programme de rétablissement du gouvernement de la Colombie-Britannique, il y a eu un déclin à long terme des populations de blaireaux depuis les années 1920.

Des menaces pour la population de blaireaux

Ce rapport de 2008 estimait qu'il n'y avait que 230 à 340 blaireaux en Colombie-Britannique.

Le ministère de l'Environnement provincial énumère plusieurs menaces pour la survie de l'animal, notamment le piégeage illégal ou accidentel. La réduction de l'approvisionnement alimentaire, la circulation des véhicules et la perte d'habitat des prairies jouent également un rôle.

Les gens avaient l'habitude de penser qu'ils creusaient de petits terriers dans lesquels les bovins tombaient et se cassaient les pattes, dit M. Oren. On a découvert plus tard que ce sont en fait les spermophiles qui creusent ces petits terriers, et les blaireaux mangent des spermophiles, donc nous [devons] protéger les blaireaux.

M. Oren espère que le nouveau visiteur restera près du centre d’interprétation, mais en raison de leur nature transitoire, il doute que cela se produise.

Je souhaite juste que le blaireau reste dans les parages, creuse de nombreux terriers et augmente simplement notre biodiversité au centre du désert , a déclaré M. Oren.

Le ministère de l'Environnement affirme que les propriétaires terriens peuvent aider la population de blaireaux en entretenant de grandes étendues de terres herbeuses et en surveillant l'utilisation de rodenticides.

Les propriétaires fonciers devraient être encouragés à être plus sympathiques envers ces animaux, et le tir ou le piégeage d'un blaireau devrait être signalé, selon le ministère.