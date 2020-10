L'élection du nouveau chef du PQ bien accueillie en Abitibi-Témiscamingue

L'ex-député d'Abitibi-Ouest et doyen de l'Assemblée nationale François Gendron qui a apporté son soutien à Sylvain Gaudreault affirme que Paul St-Pierre Plamondon a mené une belle campagne à la direction.

Le nouveau chef n'est pas élu à l'Assemblée nationale, mais il est tout de même capable de rebâtir le parti, croit François Gendron.

Il faut que le parti redevienne important, et pour ça, il a un travail terrain extraordinaire à faire, dit-il. Il a la volonté de le faire et il y a les militants pour le faire. Il y a plusieurs défis, mais ce n'est pas la première fois qu'on va relever les défis, parce que le Parti québécois, ça doit faire une dizaine de fois qu'on l'enterre est il est toujours vivant.

Gilles Chapadeau Photo : Radio-Canada / Lise Millette

L'ex-député Gilles Chapadeau a lui également soutenu Sylvain Gaudreault durant la course, mais il se range derrière le nouveau chef.

Il le croit capable mener le PQParti québécois à la victoire.

C'est sûr qu'il a un défi à relever, rebâtir le parti, avoir la visibilité qui est nécessaire pour se faire connaître de la population. Je suis convaincu qu'il va réussir à le faire , assure Gilles Chapadeau

Il rappelle que le nouveau chef est parti d'à peu près 4 % d'adhésion des membres du Parti québécois, et il a fini avec plus de 50 %. Il a fait le tour du Québec, il s'est fait connaître par les membres, maintenant, le défi, c'est de se faire connaître de la population et il va y arriver.

Paul St-Pierre Plamondon, avocat de 43 ans, a obtenu 56 % des voix au troisième tour du scrutin loin devant le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault qui a recueilli 44 % des voix.