Un festival Québec Exquis 2020 pour emporter

Même si la vie est au ralenti, le festival gastronomique Québec Exquis ne prend pas de pause. L’événement s’est réinventé pour offrir des menus trois services pour emporter, en plus de spectacles exclusifs à la maison.

Samedi en fin d’avant-midi, des automobilistes faisaient déjà la file pour obtenir leur repas en face du Centre de foires d’ExpoCité. Pandémie oblige, tout se déguste dans le confort de votre foyer.

On a eu de belles grosses journées cette semaine depuis jeudi. Mais comme toute nouveauté, on a aussi dû s’adapter, au vent notamment , affirme le président de Québec Exquis, Vincent Lafortune.

On est parfois en rupture de stock pour certains menus, donc ça se passe bien pour le moment. On souhaite conserver cette cadence. Vincent Lafortune, président de Québec Exquis

Il indique que près de 3000 commandes ont été effectuées pour cette première fin de semaine de festivités. Les menus, conçus par des chefs de la région, sont offerts du jeudi au samedi, et ce, jusqu’au 31 octobre.

Les clients peuvent venir les chercher selon un horaire précis, ou opter pour la livraison à domicile en partenariat avec Taxi Coop.

Plusieurs employés de la restauration

Le concept du festival en temps de pandémie a permis de miser sur l’embauche d’employés de l’industrie de la restauration, qui vit des moments difficiles.

On a une bonne grosse brigade, et c’est ce qu’on voulait faire, donner du travail pour ceux qui sont en pause en raison de la pandémie. On a misé sur des employés plutôt que sur des bénévoles , explique M. Lafortune.

Une centaine d’employés sont nécessaires, selon lui, pour réaliser toutes les étapes de la préparation des menus, de la création jusqu’à la remise aux clients.

Gabrielle Shonk participe à l'événement 2020 du festival Québec Exquis. Photo : Québec Exquis / Alexandre Couture

Spectacles à la maison

L’achat de menu trois services vient aussi avec un code d’accès à un des quatre concerts en formule virtuelle du festival.

Le premier week-end de festivités propose un accès privilégié à l'auteure-compositrice-interprète Gabrielle Shonk. Suivront ensuite Bobby Bazini, Pascale Picard et Patrick Watson.

La programmation du festival inclut également des codes d’accès pour des films en collaboration avec le cinéma Le Clap.