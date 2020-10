Bénévolat  : « Se dire qu'on aide des milliers de gens ça va droit au cœur »

Que ce soit pour des fournitures médicales ou de l'aide alimentaire, les besoins ont bondi depuis mars. Les organismes de charité sont débordés. Crises politiques, désastres naturelles, famines... Les organismes de charité sont habitués à répondre sur tous les fronts et dans l'urgence aux situations de détresse. Mais cette année est particulière.

Il a fallu réduire les équipes pour respecter les nouvelles mesures sanitaires, au même moment où la demande ne cessait d'augmenter, explique Jamie Cross, gestionnaire des programmes d'urgence à l'organisme Global Medic.

Les besoins ont bondi, et pas seulement à l'international, mais aussi localement et partout au pays.

Jamie Cross, gestionnaire des programmes d'urgence Global Medic Photo : Radio-Canada

Depuis mars l'organisme a distribué plus de 272 000 kg de nourriture aux banques alimentaires locales. Jamie Cross, gestionnaire des programmes d'urgence Global Medic

Dominique Rambié, lui, n'a pas hésité une minute quand il a su qu'il pouvait y consacrer tout son temps libre.

Je n'ai fait qu'un saut quand j'ai eu l'occasion de venir tous les jours plutôt qu'une fois de temps en temps. Il y a tellement de besoins , dit-il.

Le réseau Daily Bread Food Bank déclare une augmentation de 200 % du nombre de nouveaux clients à Toronto.

Dominique Rambié, bénévole à Global Medic Photo : Radio-Canada

On fournit de la nourriture aux banques alimentaires, aux refuges pour sans-abri, on a donné des masques et des savonnettes qui sont ensuite redistribuées par les pompiers de Brampton et de Scarborough. On a fait des trousses d'hygiène pour le personnel des hôpitaux... Dominique Rambié, bénévole à Global Medic

Redonner de son temps peut aussi s'avérer salvateur pour la santé mentale de certains, comme Gérard Ruimy, qui travaillait pour une compagnie aérienne avant la crise.

Le 1er avril je ne travaillais plus alors j'ai commencé à devenir un peu fou, j'aime ça travailler donc j'ai commencé à venir ici six jours par semaine, ça me garde l'esprit occupé , raconte-t-il.

Mais ce que M. Ruimy aime le plus, c'est le sentiment de satisfaction qu'il ressent lorsqu'il sait que ce qu'il fait est vraiment utile.

Gérard Ruimy, bénévole à Global Medic Photo : Radio-Canada

Dès que tu vois le camion partir ça te frappe là au cœur, ça te fait ressentir la bonne fierté du cœur... De te dire que tout ça va aller à des milliers de personnes qui sont dans le besoin. Gérard Ruimy, bénévole à Global Medic

D'autant qu'avec les mesures plus strictes qui refont surface, M. Ruimy se dit que les Canadiens auront besoin de toutes les ondes positives pour passer au travers de cette deuxième vague.