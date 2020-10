Nouvelle formation sur l'éthique policière à Lethbridge

L'objectif d'ABEL est de changer certains aspects de la culture policière afin de prévenir les fautes et les erreurs, tout en favorisant la santé et le bien-être des agents.

Cette formation intervient cinq mois après que le chef de la police de Lethbridge, Scott Woods, ait admis l'existence d'une toxicité au sein de son service de police.

Scott Woods, qui faisait aussi l'objet d'une enquête pour intimidation et harcèlement présumés, avait également critiqué publiquement les plaignants anonymes qui parlent aux médias.

Une formation pleine d’espoir

Certains policiers, telle la sergente Christy Woods, confient avoir beaucoup d’attente envers cette formation.

Les outils qu’offre cette formation diminueront la liste d'incidents très médiatisés impliquant des policiers de la ville, selon elle.

« ABEL offre des outils sur la façon d'intervenir entre collègues, mais cela ne veut pas dire que les dirigeants actuels ou les employés n'agissent pas déjà de manière éthique », pense-t-elle.

C'est juste que nous ne leur avons jamais donné d'outils particuliers pour nous s'améliorer ou savoir comment faire , dit-t-elle.

Il y a toujours place à l'amélioration. Christy Woods, sergente de police de Lethbridge.

Si certains n'interviennent pas dans des conflits entre collègues, c’est parce qu’il y a des inhibiteurs naturels qui sont psychologiques et sociologiques , explique-t-elle.

Il faut enseigner aux gens comment accepter que quelqu'un intervienne sur leur lieu de travail, selon la policière.

Sur le plan logistique, cette formation dure huit heures sur une journée entière. Le service de Police de Lethbridge pense avoir besoin d’une année à une année et demie pour former 300 personnes.

Le service de police de Lethbridge est le premier au Canada à s’inscrire à cette formation, mais selon Christy Woods, il se pourrait bien que cela s'étende aux autres services du pays.

« Je pense qu’il y avait des places limitées au séminaire auquel nous sommes allés à cause de la COVID-19, et c'était le principe du premier arrivé, premier servi », dit-elle.

Lethbridge mauvais élève

Selon un rapport de Statistique Canada de 2019 sur l’indice de criminalité, Lethbridge fait face à des défis, alors que le taux de criminalité est stable en Alberta.

En plus de l'indice des crimes graves par tranche de 100 000 habitants le plus élevé du Canada, soit 11 183, la ville présente également un taux de crimes violents (1842) et de crimes contre les biens (7422) par 100 000 habitants plus élevé qu'ailleurs au pays.

Avec des informations de Natalie Valleau.