Ewan McGregor incarnera Obi-Wan dans une nouvelle série dérivée de Star Wars

On en sait encore peu sur la série entourant Obi-Wan Kenobi, sinon que son tournage devrait débuter en mars 2021, comme l’expliquait Ewan McGregor sur le plateau de l’émission The Graham Norton Show.

Ce sera sur l’histoire d’Obi-Wan Kenobi, je suppose [...] Nous commençons le tournage en mars de l’an prochain.

D’ici là, McGregor affirme qu’il se prépare en regardant des films de Sir Alec Guinness, qui a incarné Obi-Wan dans le premier film de Star Wars sorti en 1977.

Star Wars, vache à lait de Disney+

La plateforme numérique de Disney doit certainement une partie de son succès à la série The Mandalorian, dont l’histoire se situe cinq ans après les événements de Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi. La série créée par Jon Favreau a su charmer les critiques, remportant notamment sept prix Emmy en septembre.

Disney+ semble vouloir continuer à surfer sur la popularité de Star Wars. En plus d’avoir confirmé que The Mandalorian serait de retour pour une deuxième saison, la plateforme serait en train de préparer un prologue à Rogue One (2016) et une suite à la série animée par ordinateur Star Wars : The Clone Wars (2008-2014), selon le site CNet.