Un sondage en faveur d'une aide financière aux victimes de la pyrrhotite

C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par la firme TACT Conseil, et commandé par la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP).

Ce sondage a été réalisé auprès de 625 répondants provenant de plusieurs municipalités de la Mauricie touchées par la pyrrhotite.

Plus de 80 % d'entre eux croient que les gouvernements du Québec et du Canada devraient aider les propriétaires en attendant la fin des procédures judiciaires, une aide qui pourrait venir sous forme de prêts, par exemple.

En plus d’avoir toutes les municipalités qui sont affectées par ça qui nous soutiennent, maintenant on sait qu’on a une bonne partie de la population qui appuie la Coalition dans toutes ses démarches , explique le président de la CAVP, Alain Gélinas.

On veut montrer aux paliers de gouvernements que ce n’est pas juste la Coalition et les victimes, la majorité des personnes sont en faveur de donner une aide aux victimes de la pyrrhotite. Alain Gélinas, président de la CAVP.

Des victimes attendent toujours

Alors que les propriétaires de la première vague ont reçu leur chèque, ceux de la deuxième vague attendent toujours.

M. Gélinas croit qu’il est temps que les victimes aient droit à une aide financière, surtout avec la COVID-19.

On se fait toujours tasser, parce qu’il y a toujours quelque chose de plus important. Les inondations, c’était plus important que nous autres. Entre ça, en plus, on a des élections, donc les années d’élections, tu perds l’année avant et l’année après avant que les nouveaux députés et ministres se mettent à jour dans le dossier , ajoute-t-il.

Yvon Boivin tient dans ses mains un chèque qu'il attend depuis 2009. Il a reçu au mois d'août dernier. Photo : Radio-Canada

Les trois quarts des répondants croient aussi que cette aide du gouvernement permettrait d'aider à la relance économique, en effectuant les travaux en période de COVID-19.

La Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite demande aux gouvernements de bonifier le programme d'aide actuel.

La quasi-totalité des répondants au sondage n'était pas elle-même des victimes de la pyrrhotite.

