Portneuf : un passage en zone rouge qui n'étonne personne

Le monde fait de moins en moins attention et le monde s’en fout de plus en plus , déplore Réjean Coulombe, rencontré au lendemain de l’annonce, vendredi.

On n’est pas sorti du bois , soupire-t-il.

On s’y attendait, compte tenu de toutes les relations de notre région avec Québec , croit Daniel Dion, le maire de Saint-Raymond.

On est resté longtemps en zone orange , se félicite l’élu, qui y voit la preuve que ses concitoyens ont bien respecté les consignes.

Malgré tout, avec au moins 118 cas actifs dans Portneuf en date du 10 octobre, le taux d’infection de la région, soit 215 cas par 100 000 habitants, est le plus élevé dans la Capitale-Nationale.

Désormais, seul Charlevoix, avec 16 cas actifs répertoriés, demeure en zone orange dans la région.

Des restaurateurs résignés

Le passage en rouge signifie que les restaurants, les bars, les lieux culturels et certains lieux sportifs vont demeurer fermés jusqu’à nouvel ordre.

On va faire avec la situation et on va se revirer de bord , affirme Christine Lajeunesse, gérante du restaurant La Croquée, à Saint-Raymond.

Elle prend courage en se rappelant la fidélité de sa clientèle lors de la première vague.

Ça s’est bien passé au printemps, notre service de livraison et de commande pour emporter a permis de sauver les meubles. Christine Lajeunesse, gérante au restaurant La Croquée à Saint-Raymond

Même son de cloche au Motel Bon Air, de Pont-Rouge.

Nous avons commencé à faire des livraisons pendant la première vague et nous allons continuer d’offrir ce service-là durant la deuxième , promet Joanie Bérubé, serveuse dans le restaurant de l’établissement.

La pandémie a certes éloigné des réguliers plus âgés qui venaient boire leur petite bière , explique-t-elle, mais la majorité des clients n’ont pas déserté en raison de la crise.

C’est surtout l’absence de réception qui plombe notre chiffre d’affaires , souligne la serveuse.

Malgré les solutions de rechange mises en place, ni La Croquée, ni le Bon air ne pourront conserver tous leurs travailleurs pendant le reconfinement.

On va essayer de garder le plus d’employés possible, mais c’est sûr que certains n’auront plus d’heures , déplore Christine Lajeunesse.

Une région solidaire

Même si le passage en état d’alerte maximale était attendu, il risque de se faire sentir sur les affaires de la région, selon le maire Daniel Dion.

C’est malheureux pour les restaurants qui ont fait des pieds et des mains pour respecter les consignes , déplore-t-il. C’est dommage aussi pour nos jeunes, qui se voient priver de leurs activités.

Il croit toutefois que la solidarité des citoyens réussira à limiter les effets négatifs des restrictions.

Notre douzaine de restaurateurs à Saint-Raymond sont bien organisés et on va les aider , assure le maire.

Il aimerait que ses concitoyens profitent de la pause forcée pour profiter des couleurs de l’automne - le rouge des feuilles offrant une évasion rêvée de celui de la santé publique, selon lui.

Ne restez pas encabanés chez vous : profitez de notre nature et prenez le grand air , conclut Daniel Dion.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier