L'anxiété liée à la COVID-19 nous suit dans nos rêves, selon des chercheurs

L'incertitude et l'anxiété liées à la COVID-19 se manifestent dans nos rêves.

C’est ce que suggère une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l’Université de Toronto.

Erica Kilius, Leela McKinnon et Noor Abbas ont constaté que les trois quarts des répondants estimaient que leurs rêves avaient changé depuis le début de la pandémie. Ceux-ci ont sondé 84 étudiants de l'Université de Toronto.

Si vous avez des rêves étranges, vous n'êtes pas seul , a déclaré Mme McKinnon, étudiante au doctorat en anthropologie évolutionniste.

Mme Mckinnon a déclaré à CBC Toronto que les répondants au sondage ont rapporté des rêves plus vifs qu’à l'habitude. Ceux-ci mettraient en vedette des amis et des membres de la famille plus régulièrement.

Nous avons [également] constaté que beaucoup plus de rêves rapportés étaient en fait des cauchemars , a-t-elle déclaré.

Terreur des supermarchés

Environ un tiers des étudiants interrogés avaient rêvé spécifiquement de la pandémie - par exemple, être piégé dans un supermarché, poursuivi par des mains sortant de partout qui tentent de vous toucher.

Ensuite, il y a eu des rêves désagréables qui ne présentent pas directement des images de la pandémie, comme celui décrit par un étudiant dans lequel une vague géante l’enveloppe et l’attire dans l'océan.

Ils m'ont parlé de ces sentiments vraiment intenses : être coincé et incapable de bouger , a expliqué Mme McKinnon.

La recherche a également révélé des différences marquées dans la façon dont différents groupes traitent leur anxiété. Les femmes interrogées faisant état de rêves plus négatifs dans lesquels elles étaient victimes d'agression physique.

Cela nous indique qu'il pourrait y avoir des différences dans la façon dont les gens vivent des événements stressants comme le COVID-19 entre les femmes et les hommes. Ces différences font ensuite son chemin dans notre subconscient , a déclaré Erica Killius, également doctorante en anthropologie évolutionniste.

Donnez-vous le temps de vous détendre

Nous avons entendu le témoignage de nombreuses personnes qui sont vraiment dérangées par ces rêves , a ajouté Mme McKinnon. Il est probablement bon de renouveler son adhésion à de bons principes de sommeil.

Kimberley Cote, professeure de psychologie et de neurosciences à l'Université Brock et ancienne présidente de la Société canadienne du sommeil, est d'accord.

Compte tenu de la pandémie, il est plus difficile en ce moment de maintenir un horaire de sommeil fixe et de se donner suffisamment de temps pour se détendre le soir loin de la lumière bleue des écrans, a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

Mon conseil serait de vraiment vous assurer que vous avez une heure de coucher et de réveil régulières , dit-elle.

Cote suggère également d'utiliser des techniques comme la lecture, un bain chaud ou la méditation pour se calmer à la fin de la journée - et pour observer ce que vous consommez avant l'extinction des lumières.