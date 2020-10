20 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Douze de ces nouveaux cas sont dans la région de Moncton, sept dans la région de Campbellton, et un dans la région de Fredericton.

Neuf cas sont liés à la récente éclosion au Manoir Notre-Dame, un foyer de soins à Moncton.

COVID-19 dans deux écoles

Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, a confirmé samedi un cas de COVID-19 dans une deuxième école du Nouveau-Brunswick.

Il s'agit de l'Académie Notre-Dame, une école primaire à Dalhousie.

Ce cas s'ajoute à celui déjà découvert à l'école secondaire Sugar Loaf, à Campbellton.

Nouvelles règles sur le masque à l'école

Le ministre Cardy a annoncé samedi de nouvelles règles concernant le port du masque dans les écoles pour les régions du Nouveau-Brunswick qui sont en zone orange, c'est-à-dire la région de Moncton et le Restigouche.

Tous les élèves de la 9e à la 12e année doivent maintenant porter le masque en tout temps à l'école, les seules exceptions étant lorsqu'ils mangent ou sont dans un cours d'éducation physique.

Cela inclut les pauses et lorsque les jeunes sont à l'extérieur sur le terrain de l'école.

Tous les élèves de la maternelle à la 12e année doivent porter le masque en tout temps dans l'autobus scolaire, même s'ils sont assis seul sur une banquette ou à côté d'un autre enfant de leur foyer.

Les nouvelles règles sur le masque pour Moncton et le Restigouche doivent être observées pour tous les membres de l'équipe scolaire, incluant les adultes.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, le 13 août 2020. Photo : Radio-Canada

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, demande aux résidents des zones orange de la province de porter un masque à l'extérieur.

Le port du masque est très important. Toutes les personnes du Nouveau-Brunswick doivent porter un masque à l'intérieur des espaces publics, et les résidents dans les zones 1 et 5 doivent porter des masques à l'intérieur et à l'extérieur , a dit la Dre Russell, samedi.

Le port du masque est obligatoire depuis vendredi dans les lieux publics intérieurs, partout au Nouveau-Brunswick.

Il y avait samedi 57 cas actifs connus de COVID-19 à travers le Nouveau-Brunswick. Trois personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Moncton et le Restigouche en zone orange

Vendredi, le gouvernement provincial a rétrogradé en zone orange les régions de Moncton et de Campbellton. Cela impose depuis minuit, samedi, de nouvelles restrictions afin de freiner la propagation du virus, notamment la fermeture de certains établissements et des limites au nombre de personnes pouvant participer à des rassemblements.

Cela signifie pour les résidents de la zone 1 (Moncton / Sud-Est) et de la zone 5 (Restigouche) le retour à la bulle formée de deux ménages et des membres de leur famille immédiate (parents, enfants, frères, sœurs et grands-parents). Le personnel soignant et les aidants naturels peuvent aussi être en contact avec les membres de ces bulles.

Une liste des activités permises ou interdites en zone orange se trouve sur le site du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) .

Le reste du Nouveau-Brunswick demeure une zone jaune  (Nouvelle fenêtre) .