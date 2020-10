La reconstruction se poursuit un an après la tempête de neige d’octobre 2019

Un an après qu'une tempête de neige précoce ait frappé le Manitoba, laissant des centaines de personnes sans électricité et endommageant des milliers d’arbres à Winnipeg, des millions de dollars ont déjà été dépensés pour la reconstruction et les travaux se poursuivent.

Sous le poids de la neige et en raison des vents forts, plus de 30 000 arbres municipaux avaient cédé et des branches s’étaient abattues sur les voies publiques, sur des propriétés privées et sur des voitures. Des milliers de poteaux électriques s’étaient cassés et des communautés entières avaient été privées d’électricité, certaines pendant des jours.

Le Winnipégois propriétaire de l’entreprise de bandes dessinées Cover to Cover, Tony Hazzard, tente toujours de se remettre des dégâts de la tempête.

Les locaux de son entreprise avaient été fortement endommagés. Quand j’ai ouvert la porte, tout ce que j’ai vu c’était la moitié du plafond qui était affaissée. Mes étagères du milieu en retenaient une bonne partie , relate-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le toit et le mur nord de la boutique de bandes dessinées de Tony Hazzard ont dû être enlevés après que de fortes chutes de neige aient provoqué son effondrement. Photo : Page Facebook / Cover to Cover

Il se souvient des lumières fluorescentes qui explosaient au-dessus de sa tête alors qu’il essayait de récupérer ce qu’il pouvait dans son magasin. [C’était] déchirant! Tenter de savoir quoi faire et ce qui allait se passer ensuite était éprouvant pour les nerfs , raconte-t-il.

Depuis un an, M. Hazzard vend des bandes dessinées dans les marchés aux puces, mais lorsque ceux-ci ont été fermés en raison de la pandémie, il s’est tourné vers la vente à domicile et fait certaines livraisons. Il dit n’avoir pas eu de revenus depuis la fermeture de son magasin, car l’argent qu’il gagne sert uniquement à couvrir ses factures.

L’entrepreneur a enfin trouvé un autre magasin dans lequel il pourrait emménager à la fin du mois, plus d’un an après avoir perdu le précédent. Ce fut une année éprouvante , dit-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Tony Hazzard espère que sa nouvelle vitrine, qui ouvrira ses portes à la fin du mois d’octobre, marquera le début d’une meilleure année d’activité. Son précédent magasin a été détruit lors de la tempête de neige d'octobre 2019. Photo : Fournie par Tony Hazzard

Une habitante du quartier Wolseley, Gitta Fricke, avait été bloquée dans sa maison après la chute de l’arbre d’un voisin sur sa propriété. Un énorme orme avait fermé la porte d’entrée de Mme Fricke et son gendre avait dû scier des branches pour qu’elle puisse sortir et revenir de chez elle.

À la suite de la tempête, elle explique qu'il y a eu un litige d’assurance afin de déterminer qui devait payer le coût de réparation des gouttières endommagées. Mme Fricke indique que les gouttières n’ont été remplacées qu'il y a quelques semaines.

La femme de 86 ans souligne que la destruction des arbres est l’une des pertes les plus déchirantes pour le quartier. Nous aimons cette région surtout parce que nous avons tellement d’arbres qui sont magnifiques à l’automne et au printemps , dit-elle.

Tout orme perdu est triste , lance-t-elle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Gitta Fricke souligne que la destruction des arbres est l’une des pertes les plus déchirantes pour le quartier. Photo : Radio-Canada

L’année dernière, la Ville a évalué le coût du nettoyage des arbres cassés et abattus ainsi que la replantation à 10 millions de dollars. Les responsables municipaux ont déclaré qu’il faudrait probablement un an pour terminer les travaux.

CBC a communiqué avec la Ville, mais les responsables municipaux n’ont pas indiqué combien de nouveaux arbres ont déjà été plantés jusqu’à présent.

De son côté, Hydro-Manitoba continue les réparations finales à l’ouest de Portage la Prairie, où les lignes doivent être réalignées, selon le porte-parole Bruce Owen.

La tempête avait endommagé de grands pylônes de transmission et brisé des centaines de poteaux électriques. Photo : Radio-Canada / Marie-Michelle Borduas

Le coût total de la réparation des poteaux électriques, des pylônes et des lignes électriques devrait être d’environ 100 millions de dollars, dit-il.

Il ajoute que la société d’État travaille également à peaufiner son plan d’intervention d’urgence en cas de panne d'électricité généralisée.

Hydro-Manitoba s’efforce aussi de faire en sorte que le personnel qui se rend dans les régions rurales et éloignées dispose de téléphones satellites. La société remplace les véhicules à deux roues motrices par des véhicules à quatre roues motrices.

Quant à M. Hazzard, il espère que cette année sera plus facile pour lui.

Les gens ont dit que j’ai assez bien résisté, mais ç'a été un cauchemar pour moi , dit-il.

Avec des informations des Rachel Bergen