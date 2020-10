Des défenseurs des détenus dénoncent une mise en isolement de deux ans

Selon ces défenseurs des droits des détenus, il s’agit de la plus longue mise en isolement de l’Histoire de la Saskatchewan.

Noel Harder a été libéré jeudi. Il avait plaidé coupable à des accusations de possession d’armes et avait été relâché pour le temps passé en prison après deux ans passés en isolement dans l’attente de son procès.

Ça démontre le besoin d’avoir de la marge de manœuvre dans notre système de justice, et pour moi il s’agit de s’assurer de ne pas surpeupler les prisons avec des personnes qui n’ont pas nécessairement besoin d’y être incarcérées , explique Shawn Fraser.

Noel Harder avait servi en tant qu’informateur de la police et témoin principal dans le Projet Forseti, la plus grande enquête sur le crime organisé dans l’Histoire de la Saskatchewan. Le 14 janvier 2014, la police avait fait des perquisitions dans 19 endroits dans sept villes différentes. Elle avait alors saisi pour 8 millions de dollars de méthamphétamine, de cocaïne et de fentanyl en lien avec trois surdoses à Saskatoon.

Plus d’une douzaine de membres des Fallen Saints, des Hell’s Angels et d’autres organisations ont été arrêtés. Noel Harder était un témoin clé qui a permis l’accusation de plus de 20 personnes.

Lui et sa famille avaient alors été placés sous le programme de protection des témoins, mais le gouvernement l’avait finalement écarté de ce programme. La raison avancée était que Noel Harder avait contrevenu aux termes de l’entente en faisant usage de drogues et en ne répondant pas aux appels téléphoniques qui lui étaient adressés.

Le 25 septembre 2018, âgé alors de 39 ans, l’ancien témoin a été arrêté dans le quartier de Sutherland après qu’un passant a signalé un homme en train de charger une arme de poing dans un Range Rover.

Accusé alors de plusieurs chefs d’accusation en lien avec sa possession d’arme, Noel Harder a été arrêté. Seulement, en raison de son passé d’informateur pour la police, il a été maintenu en isolement pour sa sécurité.

Jeudi devant la cour, Noel Harder a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation, mais a été relâché pour le temps servi en prison.

L’avocat saskatchewanais Pierre Hawkins a représenté de nombreux détenus qui ont été placés en isolement, dont certains pour leur propre protection. Selon lui, cette solution est extrêmement nuisible. Même de courtes périodes peuvent avoir des effets psychologiques durables, indique-t-il.

C’est problématique en ce sens que cela rend un problème préexistant pire encore , explique-t-il.

En raison de la campagne électorale en cours, personne de la cour correctionnelle provinciale n’a été en mesure d’accorder une entrevue à CBC/Radio-Canada.

Toutefois, selon le règlement de la province, l’isolement carcéral ne doit être utilisé qu’en dernier recours et pour de courtes périodes définies.

Avec les informations de Jason Warick