Les députés péquistes de l'Est-du-Québec accueillent leur nouveau chef

Au lendemain de l'élection, les élus péquistes de l'Est-du-Québec saluent avec un enthousiasme mesuré l'arrivée de Paul St-Pierre Plamondon à la tête du parti.

L'avocat de 43 ans l'a emporté contre Sylvain Gaudreault au troisième tour du scrutin avec une avance de 10 %.

Joël Arseneau soutenait son collègue et ami Sylvain Gaudreault à la course à la chefferie du Parti québécois (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le député des Iles-de-la-Madeleine Joël Arseneau, qui s'était rangé derrière Sylvain Gaudreault dès le début de la course, voit tout de même d'un bon œil l'élection de M. St-Pierre Plamondon.

On a un joueur de plus qui va amener du sang neuf, de l'énergie nouvelle , dit le député des Îles, ajoutant que l'avocat amène avec lui de nouveaux membres.

Le fait que le nouveau chef intégrera des propositions des autres candidats dans sa vision du parti le rejoint également.

Un chef qui devra faire ses preuves

Sylvain Roy n'a pas l'intention de prêter allégeance sans connaître les intentions de son nouveau chef (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je ne donnerai pas à n'importe qui le droit d'avoir de l'autorité sur moi. Ça, c'est clair. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Avec cette phrase, le sociologue qui représente la circonscription de Bonaventure depuis huit ans est sans appel : le nouveau chef devra faire ses preuves avant qu'il ne se range derrière lui.

Le député veut mesurer le leadership de St-Pierre Plamondon avant de prendre position. Est-ce que nous allons évoluer ensemble? , se demande-t-il d'abord. Pour Sylvain Roy, un rapport d'autorité doit en être un d'accompagnement et d'évolution mutuelle, et non un de coercition. Au nouveau chef de faire la démonstration qu'il adhère à la première version de ce rapport, tranche-t-il.

Un caucus attendu

Mercredi prochain, pour deux jours, les neuf députés péquistes se rassembleront autour de leur nouveau chef. Les rôles de chacun seront alors redéfinis.

Il faut revoir les dossiers qui sont répartis entre les différents membres de l'aile parlementaire, qui sera le chef parlementaire, le leader, le whip , explique Joël Arseneau.

Actuellement, le député de René Lévesque, Martin Ouellet, assume la fonction de leader parlementaire. Quant à Harold LeBel, député de Rimouski, il assure celle du whip.

On va travailler avec lui. On va réussir à trouver une façon de travailler qui est efficace. Harold LeBel, député de Rimouski

Le député de Rimouski, Harold LeBel (archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

M. LeBel présidera le caucus. Il n'a aucune crainte que les membres et députés du parti vont retrouver leur collégialité, malgré la déception de certains. On fait partie de la même famille , souligne-t-il.

Le député de Rimouski remarque avec optimisme que l'élection de Paul St-Pierre Plamondon est signe d'une nouvelle génération, porteuse d'une vision inédite du projet de l'indépendance du Québec.

J'étais fier de voir ça hier. Le projet est toujours vivant , s'est réjouit samedi matin le député, qui compte quatre décennies d'activisme au sein du Parti québécois.

L'Est-du-Québec compte six des neuf députés du Parti québécois.