COVID-19 : 94 nouveaux cas à Ottawa, 53 en Outaouais

À l'échelle de la province, 809 nouveaux cas ont été déclarés créant du même coup un nouveau record de cas actifs en Ontario.

Ces chiffrent surviennent alors que les gyms, les cinémas et les salles à manger des restaurants ontariens doivent rester fermés pour une période minimale de 28 jours qui a débuté samedi matin.

De son côté, l'Outaouais enregistre son deuxième bilan le plus élevé depuis le début de la pandémie avec 53 tests positifs à la COVID-19. Seuls les 66 cas répertoriés le 5 octobre dépassent ceux du bilan publié samedi par le gouvernement du Québec.

Au niveau provincial, 1097 Québécois ont reçu la confirmation qu'ils sont infectés par le coronavirus au cours des dernières 24 heures. Quatorze décès s’ajoutent au bilan du Québec, pour un total de 5950 depuis le début de la pandémie.

Dans l'Est ontarien

Ailleurs dans la région, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) recense 9 nouveaux cas, selon le rapport provincial. Les Comtés unis de Prescott et Russell (UCPR) confirment notamment que quatre personnes ont reçu un test positif à la COVID-19 au sein de la Résidence Prescott et Russell.

Dans le contexte de la longue fin de semaine de l’Action de grâce, les autorités invitent les résidents à la prudence et rappellent que la fin de semaine de la fête du Travail a été suivie d’une augmentation des nouvelles infections qui ont mené à la deuxième vague.