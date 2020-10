Malgré la pandémie, la FFTNL dit avoir le vent dans les voiles

Le directeur général de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) a affirmé samedi que l’organisme a le vent dans les voiles, après une année « très occupée » qui lui a permis « d'accroître significativement le nombre de services et d’activités offerts à la communauté ».

Gaël Corbineau indique que les revenus de la FFTNLFédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador ont augmenté de 17 % l’an dernier — s’élevant à presque 1,75 million de dollars en 2019-2020 — ce qui a permis à l'organisme d’améliorer son offre d’activités, notamment la création d’un nouveau réseau justice et du projet ConnectAînés pour briser l’isolement des personnes âgées.

La fédération a continué à croître de façon significative, mais ce n’est pas une fin en soi. La fin en soi, c’est le nombre de services qu’on rend à la communauté , a dit M. Corbineau lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, tenue exceptionnellement en visioconférence en raison de la pandémie.

Un léger déficit

La présidente de la FFTNLFédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador , Sophie Thibodeau, indique pourtant que l’organisme a fait un léger déficit de 8000 $ l’an dernier, ce qui est en partie le résultat des coûts reliés à la création d’un nouveau bureau à Corner Brook.

Elle ajoute que la FFTNLFédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador a aussi dû gérer un manque de financement pour ses services en immigration quand l’adoption du budget provincial a été reportée pendant plusieurs mois en 2019.

On a pris nos fonds qu’on avait dans notre bas de laine (…) et on a épongé des projets qui n’avaient pas assez de sous , explique-t-elle.

De nombreuses avancées pour les francophones

Sophie Thibodeau a aussi fait le bilan des nombreuses avancées (...) qui vont nous faire avancer au niveau de la francophonie dans les prochaines années .

Mme Thibodeau évoque les améliorations significatives aux règlements fédéraux pour s'assurer que tout bureau fédéral situé à moins de 25 km d’une école francophone offre des services en français.

Elle soutient aussi que les changements à la formule de recensement des communautés linguistiques et des ayants droit, ainsi qu’un récent jugement de la Cour suprême du Canada sur les droits en éducation, faciliteront la revendication des besoins en installations scolaires à Terre-Neuve-et-Labrador.

On va espérer que tout ça va faciliter le développement du projet [pour construire une nouvelle école francophone] qui est déjà en cours à Saint-Jean et peut-être, dans le futur, d’autres écoles, afin d’établir le besoin qu’on a sur le terrain , croit-elle.

Une nouvelle membre du C. A.

Les membres de la FFTNLFédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador ont aussi choisi une nouvelle vice-présidente interne. Danielle Morin, l’actuelle présidente de l’Association communautaire francophone de Saint-Jean, a été élue par acclamation.