COVID-19 : 809 nouveaux cas en Ontario, la province établie un record de cas actifs

Santé publique Ontario rapporte 809 nouveaux cas de COVID-19 samedi, ainsi que 7 décès supplémentaires et 700 nouvelles guérisons.

Après un nombre de nouveaux cas quotidiens record vendredi, l’Ontario voit la progression du virus légèrement ralentir samedi matin.

Avec plus de nouvelles infections que de nouveaux guéris, le nombre de cas actifs augmente de nouveau, pour atteindre un niveau record de 5754. Le plus haut nombre de cas actifs connus était précédemment de 5675, le 24 avril dernier.

Avec 7 décès de plus, la province passe également la barre des 3000 morts pour un nouveau bilan de 3004 victimes depuis le début de la pandémie. Le nombre total de cas recensés jusqu’ici est de 58 490.

Les points chauds restent la métropole torontoise, la région de Peel et la capitale fédérale. En raison de la forte progression du virus dans ces trois régions, la province a décidé de les repasser en phase 2 du déconfinement vendredi, fermant ainsi ses cinémas, salles de sport, casinos et salles de restaurant.

Le nombre d'hospitalisations à travers la province est par ailleurs en baisse selon le bilan des autorités, passant de 225 à 213. Un patient de plus a été admis en soins intensifs mais le nombre de patients sous respirateur reste inchangé.

Avec plus de 44 000 tests réalisés, la province continue d'avoir un rythme élevé de dépistage et le nombre de tests en attente de résultat poursuit sa chute même s’il reste au-dessus de 56 000.

Doug Ford appelle à la prudence pour l’Action de grâce

Dans une déclaration publiée samedi matin, le premier ministre a tenu à inviter les Ontariens à réfléchir à ce qui compte le plus .

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, veut inciter les Ontariens à être responsables pour l'Action de grâce. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le fait de limiter à 10 personnes ou moins la taille des rassemblements pour l'Action de grâce ne suffit pas. Doug Ford, premier ministre de l’Ontario

Il a recommandé de nouveau que les festivités se déroulent au sein d’un seul et même ménage, même si les personnes vivant seule peuvent se joindre à un autre foyer pour faire en sorte que personne ne soit seul ou isolé en cette période de fête .