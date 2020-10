Les Algonquins prêts à travailler avec Ian Lafrenière

C'est le cas de la cheffe de Lac-Simon Adrienne Jérôme qui accueille favorablement la nouvelle.

La cheffe autochtone se dit prête à collaborer avec le nouveau venu pour trouver des solutions aux dossiers autochtones.

Elle rappelle avoir déjà travaillé avec Ian Lafrenière qui a présidé la commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs.

Adrienne Jérôme, cheffe de la communauté de Lac-Simon Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

D’après elle, le nouveau ministre sera très réceptif et ouvert à la discussion et croit que son expérience au sein de la police pourra lui servir pour enclencher des changements au sein des troupes.

Lui, c'est un ancien policier. Je pense qu'il va être là pour nous. On a beaucoup d’espoir surtout nous les femmes, je suis sûr que monsieur Lafreniere va travailler avec nous, nous répondre [...] J’ai de l’espoir , soutient Adrienne Jérôme.

La Grande chef Verna Polson. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Cette nomination laisse toutefois un sentiment mitigé pour la grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, Verna Polson.

Toutefois, elle se montre disponible pour travailler avec le nouveau ministre qui, reconnait-elle, a beaucoup de pain sur la planche.

Elle attend de voir ce qu'il va faire dans les dossiers chauds tels que la demande de moratoire sur la chasse à l'orignal dans la Réserve faunique La Vérendrye et la question du racisme systémique.

Lui a un passé au sein de la police et beaucoup d'affaires qu'on demande au gouvernement de régler sont causées par la police. Par exemple ce qui est arrivé à Val-d'Or, avec les femmes. On a beaucoup d'ouvrage et on est prêt à travailler avec lui , promet Verna Polson.

Les membres des communautés de Lac-Barrière, Kitigan Zibi, Kitcisakik réclament un moratoire de 5 ans sur la chasse à l’orignal dans la Réserve faunique La Vérendrye. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

La nation algonquin invite d'ailleurs le nouveau ministre à passer à l'action pour résoudre le dossier de la protection de l’orignal dans la réserve faunique La Vérendrye.

Aux yeux de Lucien Wabanonik, les propositions de Québec de réduire les possibilités de chasse et le nombre de chasseurs dans la région ne sont pas suffisantes.

Pour la question du moratoire, on a trouvé la proposition insuffisante. Mais on voit qu'il y a une volonté, on voit que les propositions sont sérieuses. Lucien Wabanonik, du conseil de bande de Lac-Simon

On veut continuer la négociation et la discussion avec le gouvernement, donc ça doit quand même se faire à un niveau de nation à nation. C'est un langage que nous, nous avons, parce que c'est pas juste une question de chasse sportive, c'est une question de préservation de l'espèce. L'animal est sacré et il fait partie de notre identité , rappelle Lucien Wabanonik.

Il affirme par ailleurs que toutes les options sont sur la table, y compris la possibilité d'appeler à une intervention du fédéral.