COVID-19 : les appels à la prudence se multiplient en Abitibi-Témiscamingue

D'ailleurs, trois nouveaux cas d'infection ont été rapportés vendredi dans des écoles de Val-d'Or.

La Santé publique indiquait jeudi que la région s’approchait du palier d’alerte orange.

Avec le week-end de l'Action de grâce, le maire d'Amos Sébastien D'Astous demande aux citoyens de maintenir de la distanciation physique et de respecter des mesures d'hygiène pour éviter de propager le virus.

Je sais que là, c'est la grande fin de semaine qui s’en vient, on a tendance à vouloir rencontrer notre famille, dit-il. Et là quand je parle de notre famille proche, c'est tel que tel, celle que l’on fréquente tous les jours de la semaine. Mais là, il faut faire attention pour ne pas augmenter les fréquentations avec les gens d'autres villes ou d'autres régions.

La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire, demande de son côté à la population d'éviter tout rassemblement non essentiel.

Alors que les cas de COVID-19 se font de plus en plus nombreux dans sa MRC, Diane Dallaire rappelle qu'il est essentiel de respecter les directives de la Santé publique.

Surtout là, on parle d’un long week-end à l'Action de grâce, je réitère aux citoyens de redoubler d’efforts, de redoubler de prudence. Je pense que si on évite les rassemblements non essentiels et qu'on respecte les mesures sanitaires, ça va apporter de bons résultats , souhaite Diane Dallaire.

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, où un premier cas confirmé de COVID-19 a été signalé cette semaine, appelle également quelques règles à savoir le respect des bonnes pratiques d’hygiène, de limiter les déplacements non essentiels ou encore de porter un masque ou un couvre-visage.