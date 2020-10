Le nouveau détachement de la Police provinciale de l’Ontario inauguré à Hawkesbury

Le bâtiment construit au coût de 20 millions de dollars a une superficie de plus de 1800 mètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus gros du genre dans la province après celui d’Orillia au nord de Toronto.

La construction de ce nouveau détachement s’inscrit dans un projet de la province visant à remplacer neuf établissements vieillissants de la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

Selon le commandant par intérim du détachement, l’inspecteur Marc Hemmerick, cette nouvelle installation offre des aires de travail beaucoup plus grandes et beaucoup plus sécuritaires que l’ancien quartier général situé au centre-ville.

En étant le deuxième plus gros détachement dans la PPOPolice provinciale de l'Ontario , les 66 membres qui se rapportent ici [ont] quand même de l’espace à grandir. Nous pouvons ajouter des membres et des programmes qui vont servir la communauté pendant des décennies , explique-t-il.

L'ancien bâtiment avait été jugé « inefficace » en raison du manque d’espace et de l’obsolescence des équipements qui s'y trouvaient.

Avec les informations de Denis Babin