De nombreuses personnes âgées doivent encore se faire vacciner contre la grippe en N.-É.

Ce vaccin à forte dose est fabriqué par Sanofi Pasteur Inc. Son prix varie entre 60 et 100 dollars dans la province.

Bill VanGorder, porte-parole de l’Association canadienne pour les personnes retraitées en Nouvelle-Écosse (CARP), estime que cette distinction est déroutante.

Le CARPAssociation canadienne pour les personnes retraitées ne comprend pas pourquoi le vaccin à forte dose n’est pas disponible pour toutes les personnes âgées à risque dans toute la province , dit-il. L’ Î.-P.-É.Île-du-Prince-Édouard permet à toutes ses personnes âgées d’y avoir accès. Nous le distribuons déjà dans nos maisons de soins de longue durée, nous savons donc qu’il est efficace.

Il fait remarquer que la pandémie de la COVID-19 accroît l’importance pour les personnes âgées de protéger leur système immunitaire.

Nous savons que les personnes âgées sont dans une catégorie à haut risque , a-t-il déclaré. S’ils attrapent le COVID-19, c’est extrêmement dangereux pour eux. S’ils ont déjà la grippe ordinaire... alors ils vont être dans une position encore pire.

Les plus vulnérables

La province indique que la politique en vigueur s’adresse aux personnes âgées les plus vulnérables.

Les résidents de 65 ans et plus qui vivent dans ces établissements sont exposés à un risque plus élevé de grippe et de complications liées à la grippe en raison de leur âge, d’un état de santé compromis et d’un milieu de vie institutionnel , a dit le ministère de la Santé et du Bien-être dans un communiqué.

Le vaccin antigrippal à forte dose est disponible depuis quatre ans en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images

Le Ministère de la Santé et du Bien-être précise que les personnes âgées qui résident en dehors des établissements de soins peuvent choisir d’acheter la version à forte dose par l’intermédiaire d’un prestataire de soins .

Selon Mme VanGorder, il est déraisonnable et injuste d’attendre des personnes âgées, dont beaucoup ont un revenu fixe, qu’elles assument les frais de leur vaccination.

Disponibilité du vaccin

Selon Diane Harpell de l’Association des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse (PANS) le vaccin n’est pas bon marché et les personnes âgées doivent également payer des frais d’administration qui varient entre 15 et 25 dollars.

Les aînés qui doivent acheter le vaccin à forte dose peuvent faire face à un problème de disponibilité, car il ne fait pas partie de l’offre publique.

Diane Harpell note que si les pharmaciens avaient accès à un approvisionnement public de vaccin à haute dose, ils seraient absolument prêts à fournir ce service aux personnes âgées .

Les effets de la COVID-19 pourraient être plus sévères pour une personne qui attrape en même temps la grippe et la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Elle indique que l’Association des pharmaciens soutiendrait pleinement un programme financé par le gouvernement pour fournir le vaccin à haute dose à toutes les personnes de plus de 65 ans qui le souhaitent.

Pour le moment, la province n’a toutefois pas de plan immédiat pour changer sa stratégie de vaccination.

Toutefois, le vaccin antigrippal ordinaire est toujours disponible pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se procurer ou payer le vaccin antigrippal à forte dose.

Les aînés de la Nouvelle-Écosse doivent consulter leur fournisseur de soins de santé ou leur pharmacien pour connaître leurs différentes options.