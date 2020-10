Une femme soupçonnée d'avoir poignardé son conjoint

Le SPVQ est intervenu vers 1h30, après qu’une femme ait poignardé un homme dans la soixantaine.

La victime a subi des blessures graves au thorax et à un genou. Il a été transporté à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, où sa vie est hors de danger.

Une suspecte, âgée dans la quarantaine, a été arrêtée par les policiers et transportée à la centrale Victoria. Elle doit comparaître samedi matin et pourrait faire face à des accusations d’agression armée et de profération de menaces.

Les deux individus impliqués dans l’altercation formaient un couple.

Les policiers avaient déjà dû intervenir, par le passé, auprès d’eux.

L’enquête est entre les mains de l’unité des crimes majeurs.