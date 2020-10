Le BAFF et Éducacentre tiennent leurs journées portes ouvertes en ligne

Le Collège Éducacentre et le Bureau des affaires francophones et francophiles (BAFF) de l’Université Simon Fraser (SFU) présentent leurs programmes de cours en ligne à travers deux webinaires.

Même si l’idée d’effectuer des journées portes ouvertes virtuelles est née il y a deux ans, la pandémie de la COVID-19 a obligé le Collège Éducacentre et le Bureau des affaires francophones et francophiles a adopté l'idée plus tôt que prévu.

Pour la première fois en ce mois d'octobre, les deux institutions d’études supérieures en français informent les futurs étudiants des options qui s’offrent à eux en ligne, selon Sandie Lafleur, responsable des communications et du recrutement du BAFFBureau des affaires francophones et francophiles .

Le but est d’essayer d’atteindre autant des élèves du secondaire que des élèves qui sont à la recherche de programmes professionnels, parce que l’offre d’Éducation et de SFUUniversité Simon Fraser est variée. Ça peut parler à tous les types de publics. Sandy Lafleur, responsable des communications et du recrutement du BAFF Bureau des affaires francophones et francophiles

Julien Capraro, coordonnateur des communications pour le Collège Éducacentre, ajoute que le but de ces webinaires est de rassembler des étudiants pour leur présenter les options postsecondaires en français en Colombie-Britannique de façon virtuelle .

Santé et éducation

Après une première session d’information sur la santé, le deuxième volet se déroulera le 14 octobre et aura comme thématique l’éducation. Les inscriptions à ce webinaire se font en ligne  (Nouvelle fenêtre) .

Autant au BAFFBureau des affaires francophones et francophiles qu’à Éducacentre, les formations vont de l’éducation à la petite enfance au diplôme d’enseignant jusqu’au deuxième cycle, précise Julien Capraro.

L'idée est d'avoir les options qui sont regroupées et présentées de façon claire et donc pas individuelle pour les étudiants qui se disent qu'en éducation, il y a des besoins énormes en Colombie-Britannique. Julien Capraro, coordonnateur des communications, Collège Éducacentre

Ce webinaire sur l’éducation au niveau collégial et universitaire mettra également en lumière les débouchés en emploi dans ce domaine.

Toutes les garderies, jusqu’à l’enseignement. On est constamment en manque d’enseignants. On est en pénurie en immersion [française], dans le système francophone. L’idée est d’arriver à rassembler des étudiants pour leur proposer toutes ces carrières qui sont disponibles. Julien Capraro, coordonnateur des communications, Collège Éducacentre

Sandy Lafleur du BAFFBureau des affaires francophones et francophiles considère ces premiers webinaires comme des projets pilotes. Pour ce qui est des objectifs, il s’agit d’évaluer le succès de ces webinaires en espérant que la demande soit suffisante pour pouvoir multiplier l'offre.

Une collaboration naturelle

Les deux institutions ont une histoire de collaboration de longue date, une collaboration qualifiée de naturelle, par Mme Lafleur.

Notre offre de programmes est vraiment complémentaire. On ne se fait pas concurrence. Sandy Lafleur, responsable des communications et du recrutement, BAFF Bureau des affaires francophones et francophiles

Cette collaboration est importante pour le Collège Éducacentre dans le sens où les deux établissements mettent en commun leur ressource au niveau communautaire . M. Capraro affirme que le problème est souvent que les étudiants ont comme possibilité soit de quitter la province soit de se tourner vers l’enseignement en anglais. On est toujours confronté à ça, constate-t-il.

La communauté a besoin de ce genre d’actions pour que les gens restent en Colombie-Britannique et en français. Julien Capraro, coordonnateur des communications, Collège Éducacentre

Des défis communs

Le contexte de cette collaboration pour des journées portes ouvertes communes découle du constat que les deux institutions avaient des objectifs et des difficultés qui étaient un petit peu similaires, souligne Julien Capraro.

Les difficultés résident dans le fait de rejoindre un maximum d’étudiants possible, de présenter les options postsecondaires en français en Colombie-Britannique , mais aussi du fait que les équipes et les budgets sont restreints, alors que la concurrence de l’anglais et celle hors province sont très importantes , souligne le coordonnateur des communications pour le Collège Éducacentre.

Le lien social

La démarche du Collège Éducacentre et du BAFFBureau des affaires francophones et francophiles s’inscrit dans une adaptation dont toute la société doit faire preuve, croit M. Capraro. On s’adapte, on est résilient , juge-t-il. Cependant, ce n’est clairement pas facile de rencontrer des étudiants comme ça, de créer des liens .

La plupart des étudiants qu’on rencontre, c’est toujours à travers quelqu’un. Finalement, c’est tout le tissu social qui manque. Julien Capraro, coordonnateur des communications, Collège Éducacentre

Sandie Lafleur raconte en effet qu’au BAFFBureau des affaires francophones et francophiles , ce qu’on faisait beaucoup, c'était d'aller dans les écoles secondaires, offrir des présentations dans les cours de français directement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire évidemment cette année. C'est sûr que le contact en personne va nous manquer .