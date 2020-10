Mackenzie Meadows : les manifestants doivent quitter s’ils veulent être entendus en cour, demande le juge

La Cour supérieure de l’Ontario doit se prononcer sur une possible injonction permanente contre leur présence.

Le juge RJ Harper a déclaré que si les occupants du camp quittaient, il entendrait les arguments constitutionnels présentés par Skyler Williams, le porte-parole du groupe. Le juge Harper a déclaré que s'ils restaient sur le site, il exclurait M. Williams de l'audience prévue et n'entendrait les arguments que des avocats représentant le promoteur du lotissement, Foxgate Developments, et le comté de Haldimand, l'autorité municipale qui supervise Caledonia, qui sollicitent l'injonction permanente.

Il n'est jamais convenable ou acceptable d'atteindre vos objectifs, aussi sincères soient-ils, au mépris ouvert de la loi et au mépris flagrant de la vie et des biens d'autrui , a déclaré le juge Harper, dans une décision rendue vendredi au palais de justice de Cayuga, en Ontario.

Des membres de la bande des Six Nations de Grand River, qui se trouve tout près de Caledonia, ont installé le camp en juillet. Ils affirment récupérer ces terres qui, selon eux, ont été volées. La propriété fait partie du Haldimand Tract et accordée aux Six Nations de Grand River en 1784 pour s'être alliés aux Britanniques pendant la Révolution américaine.

La propriété fait actuellement partie d'une affaire judiciaire devant la Cour supérieure de l'Ontario. La date du procès est fixée à octobre 2022.